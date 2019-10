Etalare zilnică RUNE mistice pe ZODII, DUMINICĂ 6 octombrie 2019. Mesaje din magia supranaturalului

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentr DUMINICA 6 octombrie 2019.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – URUZ (cu fata in jos). Runa sugereaza ca ai putea simti oboseala fizica sau mentala. Ai putea avea nevoie sa iti revizuiesti stilul de viata si sa decizi ce este de valoare reala pentru tine. O oportunitate poate aparea si ea trebuie speculata. Daca ea te ingrozeste acum, inseamna ca ea va duce la o mai mare tarie de caracter pe termen lung.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – JERA. Jera este simbolul rascrucilor de drumuri. Exista o energie a alegerii implicata ori de cate ori apare aceasta runa. Vorba "ce semeni aceea culegi" vine exact din aceasta energie a lui Jera. Alegerile pe care le faci acum te vor duce spre urmatoarea rascruce de drumuri unde trebuie sa faci alte alegeri si tot asa. Ti se recomanda sa participi activ la propria ta calatorie, sa faci alegeri intelepte, onorabile, bine gandite si nu orientate spre raul altui om, astfel urmatoarea ta intersectie de noi alegeri nu te va confuza. Jera este conectata cu energia lui Freyja, zeita cresterii.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EIWAZ : Runa Eiwaz se refera la arborele sacru tisa. Runa inseamna ca nu intri in starea de adormire, deci reprezinta capacitatea de a rezista. Chiar si lemnul arborelui tisa este foarte puternic, rezistent si pliabil totodata – risa se indoaie dar nu se rupe. Natura vesnic verde a arborelui tisa este prezenta si pe runa si runa nu poate fi inversata. Mesajul transmis este faptul ca spiritul vesnic viu si verde iti este alaturi si in momentele in care esti usor ca fulgul si cand trebuie sa fii puternic ca arborele.

