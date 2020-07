Expunerea la microbi întăreşte sistemul imunitar al copiilor. Microbiolog: "Suntem paranoici când vine vorba despre mizerie"

Prin urmare, Gilbert face un apel la părinţi să nu se mai panicheze atunci când micuţii intră în contact cu germenii. În fapt, este imposibil să ne ferim de aceştia, pentru că microbii sunt o formă de viață mult mai numeroasă decât toate celelalte forme de viaţă de pe planetă. Ȋn corpul unui om există de aproape 10 ori mai multe celule microbiene decât celulele specifice organismului uman.

În plus, specialistul atrage atenţia că nu toţi microbii sunt răi. Microbii "răi" sunt cei patogeni, care transmit boli.

„Acea suzetă murdară care a căzut pe podea, dacă o ții în gură și o lingi și apoi o pui înapoi în gura lui Tommy, îi va stimula sistemul imunitar, care va deveni mai puternic”

Jack Gilbert, care este şi coautor al cărţii Dirt is Good: The Advantage of Germs for Your Child’s Developing Immune System, a spus că, în prezent, este preocupat de excesul de zel de care dau dovadă mulţi părinţi pentru a-şi ţine copiii la distanţă de germeni.

„Este bine să vă spălaţi mâinile dacă există o răceală sau un virus gripal, dar dacă interacționează cu un câine și câinele îi linge fața, acest lucru nu este unul rău. De fapt, este extrem de benefic pentru sănătatea copilului”, completează specialistul.

Citelte şi Copiii născuţi în luna iulie, înzestraţi cu calităţi deosebite, care-i diferenţiază de restul copiilor

Cum se face că germenii ajută la întărirea sistemului imunitar al celor mici? Desigur, există şi o explicaţie ştiinţifică. Gilbert spune că celulele neutrofile care luptă împotriva infecției din corpul nostru devin „pro-inflamatoare” atunci când așteaptă ceva de făcut. Deci, fără cantități mici de germeni cu care corpul să lupte, acele neutrofile devin „exploziv inflamatorii”.

„Asta declanșează astmul și eczemele și, de multe ori, alergiile alimentare”.

Referitor la aspectul dezinfectării mâinilor, specialistul este de părere că nu este cazul ca cei mici să folosească dezinfectant, apa caldă şi săpunul fiind suficiente.

Cât despre mitul conform căruia poţi consuma un aliment care a căzut pe jos, dacă l-ai ridicat în mai puţin de cinci secunde, Gilbert spune că acest aspect este irelevant, întrucât microbilor le ia mai puțin de o secundă să se aşeze pe alimente. Când mâncarea ajunge pe jos, preia imediat microbi care sunt, însă, în cea mai mare parte inofensivi.



„Nu te poţi ascunde de microorganisme. Literalmente trăieşti şi respiri într-o mare de bacterii. Şi iată că cei mai mulţi dintre noi nu suntem bolnavi. Suntem paranoici când vine vorba despre mizerie. Sunt oameni care vin în contact zilnic cu mulţi microbi şi nu se îmbolnăvesc niciodată”, spune biologul Jack Gilbert.



Dacă ajung pe o bucată de mâncare, microbii contribuie la dezvoltarea sistemului imunitar, susţin specialiştii. Singurul moment când trebuie să ne temem în legătură cu contaminarea mâncării este atunci când ne aflăm în compania unor persoane bolnave sau într-un loc cu igienă precară. Acest lucru este, desigur, aplicabil şi în cazul celor mici.