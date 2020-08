Familia lui Florin Salam, disperată! Fratele manelistului, "dispărut" în Spitalul Matei Balş, după ce a fost internat cu Covid-19

Cumnata lui Florin Salam a făcut declaraţii şocante la România TV, exprimându-şi nemulţumirea vizavi de medicii spitalului, care refuză să îi ofere informaţii despre starea de sănătate a soţului ei.

"Mâine dimineaţă, la poarta spitalului, va veni un doctor să vorbească cu mine. Am încercat să pun nişte întrebări medicilor de acolo, dar nu am fost lăsată. Domnul purtător de cuvânt, care este psiholog, nu ştie foarte multe detalii. Durerea noastră este foarte mare, noi nu putem lua legătura cu el, nu îl putem vedea. Are o mamă, care este bolnavă, nu este deloc bine. Avem şi o fată de şaisprezece ani, care întreabă continuu de tatăl ei", ne-a declarat Aura Stoian, cumnata lui Florin Salam.

Şi un doctor român, care profesează în America, fiind solicitat de familia Stoian în cazul fratelui manelistului, este revoltat de indiferenţa şi nepăsarea medicilor.

"Familia m-a rugat să o ajut, să comunice cu medicii. Noi facem opinii secundare mereu, în America. Am sunat de mai multe ori la spital, acum trei zile am vorbit cu domnul doctor Vlădoiu, care mi-a dat nişte veşti bune, am înţeles că se simte mult mai bine decât li se spune familiei. M-a deranjat că cei de la Matei Balş m-au ignorat complet, mai ales că asta este specialitatea mea. Sunt medici în România care nu ştiu să trateze Covid-ul. Pacienţii nu sunt importanţi pentru mulţi medici din România", ne-a spus doctorul Alexei.

"Poate este mort şi se ascunde acest lucru"

"În fiecare zi, de luni până vineri, sună un purtător de cuvânt, un domn psiholog, am înţeles, care ne spune acelaşi lucru, că este stabil. Convorbirea durează câteva secunde, un minut maxim. Eu încerc, în fiecare, ore în şir, să sun şi nu mi se răspunde niciodată.

În permanenţă mi s-a spus că este foarte grav, foarte critic. Eu nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să fiu înţeleasă greşit. Problema mea cea mai mare şi a familiei noastre este că nu putem comunica cu un doctor care ştie exact. Problema este că nimeni nu vrea să ia legătura cu dânsul. Pentru că noi nu ştim, decât că este stabil. Se ascunde ceva.

Mă gândesc la faptul că poate nu mai este în viaţă şi mi se ascunde acest lucru. Inevitabil îţi vin astfel de gânduri, dacă nimeni nu vorbeşte nimic. Are o mamă care se roagă zile întregi prin biserici.

Fetiţa noastră nu este bine, doarme cu poza sub pernă, şi-a făcut un altar în casă", ne-a mai declarat cumnata lui Florin Salam.