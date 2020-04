Fanii Eurovision petrec în fiecare sămbătă online! "Dă un sentiment de comuniune"

"Eurovision Again" suplineşte într-un anumit fel lipsa competiţiei de anul acesta, anulată din cauza pandemiei Covid-19. Vizionările încep la ora 22.00 şi pe YouTube se conectează fani din întreaga Europă.

"Dă un sentiment de comuniune şi îmi permite să fiu împreună cu toţi prietenii mei în fiecare sâmbătă", a declarat pentru Radio 1 o tânără în vârstă de 20 de ani.

Cel mai recent concurs vizionat a fost cel din 1997, câştigat de Marea Britanie prin Katrina and The Waves.

Anual, aproximativ 200 de milioane de telespectatori urmăresc Eurovisionul, iar în ultimii ani a fost înregistrată o creştere a popularităţii lui în rândul tinerilor.

"Eurovision Again" a fost iniţiat de britanicul Rob Holley. Împreună cu alţi trei, el editează videoclipurile şi graficele. El a declarat că va continua cu proiectul până la finalul perioadei de izolare.

Grab snacks and #JoinUs 8pm (UK time) on Saturdays to sync watch and tweet along to a CLASSIC @Eurovision Song Contest



Year + YouTube link revealed 15 mins before start (7.45)



Voting opens during show



Use #EurovisionAgain and watch us trend!



Please RT pic.twitter.com/ZFqSuOWcUE