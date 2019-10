Articol publicat in: Societate

Fată de 13 ani, dispărută din Cluj. Poliţia cere ajutorul populaţiei pentru găsirea ei

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 59 min) // Sursa: romaniatv.net Este alertă în județul Cluj. O fată de 13 ani a plecat duminică de acasă și nu s-a mai întors. Părinţii au anunţat dispariţia fetei la Poliţie. Fata dispărută se numeşte Daria Maria Puica şi este din localitatea Băbuţiu, comună Vultureni, județul Cluj. Copila are 1 m şi 50 cm, 50 de kilograme, constituţie atletică, păr şaten şi ochi căprui. La momentul dispariţiei, fata purta o pereche de colanţi negru cu gri, un tricou negru cu model floral (trandafir) şi în picioare avea pantofi sport. Fata dispărută a fost văzută ultima oară în apropierea unui magazin, alături de unchiului său, un bărbat de 27 de ani, care, de asemenea, a dispărut. Persoanele care pot da relaţii sunt rugate să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secţie de Poliţie. loading...

