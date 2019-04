FCSB - ASTRA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019. Steaua speră la învierea şanselor la titlu

FCSB - ASTRA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019. FCSB continuă să spere la câștigarea campionatului și pornește ca favorită certă. Astra vine după calificarea în finala Cupei și joacă fără miză în acest final de play-off, având șanse minime să mai prindă unul din primele patru locuri.

FCSB este pe locul 2, cu 36 de puncte, la 5 de liderul CFR Cluj. De partea cealaltă, Astra este pe 5, poziție pe care va rămâne indiferent de rezultatele din această etapă.

Mihai Teja se află în faţa unui meci care i-ar putea aduce demiterea, dar şi compromiterea şanselor FCSB-ului la titlu. Orice alt rezultat cu Astra în afara victoriei ar distruge şansele ”roş-albaştrilor” la titlu.

Stadion: Arena Națională

FCSB speră să-şi facă singură un Paşte fericit. Ca să rămână în lupta pentru titlu nu are altă variantă în afara victoriei în meciul cu Astra, care va fi în direct la Digi Sport 1 astăzi, de la ora 21:00. La cinci puncte de liderul CFR Cluj, cu 12 rămase în joc, FCSB nu renunţă la lupta pentru titlu. "Roş-albaştrii" întâlnesc Astra după două egaluri care au stricat atmosfera de Paşte.

"E o perioadă grea, nu avem moral foarte bun, dar încercăm să lăsăm în urmă și să ne gândim la următorul meci. Ne-am uitat prea mult la ei (n.r. CFR Cluj), am așteptat să se încurce și noi nu ne-am văzut de ale noastre", a declarat Dennis Man.

"În continuare sunt încrezător în șansele noastre. Ne putem bate la titlu, suntem acolo, trebuie să ne câștigăm cele patru meciuri rămase și, după, vedem ce se întâmplă cu CFR Cluj", a spus și antrenorul Mihai Teja.

Perioada de graţie pentru Teja se apropie de final, iar obiectivul principal e greu de atins chiar şi cu o victorie cu Astra. Totuşi, antrenorul speră să nu fie schimbat.

"Îmi doresc să îmi continuu munca. Nu se poate face ce vreau eu, filosofia mea, de la o zi la alta, ci trebuie să construiești ușor-ușor", a mai afirmat "principalul" FCSB-ului.

Mai sunt patru etape până la finalul campionatului şi CFR Cluj are un avans de cinci puncte. Ceea ce înseamnă că şansele FCSB-ului la titlu sunt destul de mici. Însă ele s-ar apropia de zero dacă nu ia toate punctele cu Astra. Mihai Teja se află deja într-o situaţie delicată, după ce în etapa trecută a făcut doar 1-1 cu Viitorul.

În ultimii ani, FCSB a avut meciuri dificile cu Astra, dar în turul play-off-ului n-a avut prea mult de tras pentru acea victorie cu 2-0. Atunci, jucătorii lui Costel Enache au evoluat sub aşteptări şi au existat multe discuţii despre un aranjament, mai ales că Gigi Becali avea de recuperat bani de la Ioan Niculae.



Cei de la CFR Cluj, prin vocea lui Dan Petrescu, sunt şi acum suspicioşi: ”Ştiu că după primul meci nu aţi fost fericiţi de atitudinea Astrei şi vedem ce o să spuneţi după meciul ăsta”, a spus antrenorul lui CFR Cluj.

Mihai Teja a evitat să vorbească despre SMS-urile pe care Becali le trimite cu schimbări, dar a recunoscut că discută cu patronul echipei înainte şi după fiecare meci pentru a analiza jucătorii.

În mod inexplicabil, Teja a spus că n-a făcut ultima schimbare în meciul cu Viitorul pentru că nu avea jucători ofensivi pe bancă, în condiţiile în care acolo erau jucători ca Moruţan sau Mihai Roman.

”Nu ştiu de unde e această problemă cu SMS-ul. Nu ştiu despre aşa ceva. În timpul meciului nu am habar de aşa. Vorbesc cu patronul înainte şi după meci, lucruri normale. Jucătorii mă respectă. Am noroc de nişte jucători cu un caracter foarte bun. N-am avut nicio problemă disciplinară, sunt profesionişti. La antrenamente lucrează foarte bine, mă respectă. Dacă exista ceva grav, cu siguranţă aflaţi.

Florinel Coman era supărat pentru evoluţia lui, nu pentru altceva. Când un jucător nu dă randament, intră altcineva. Am vorbit cu Florinel Coman. Era foarte supărat, era ziua lui, îşi dorea să dea gol, să demonstreze. Din acest motiv era supărat.

Nu trebuie să faci toate schimbările. Am mai aşteptat cu ultima schimbare pentru că eram în avantaj, conduceam cu 1-0. Apoi, la 1-1, trebuia să vin cu ceva ofensiv, dar toţi jucătorii ofensivi erau deja în teren”, a spus Mihai Teja.

Mihai Teja nu traversează cea mai bună perioadă din carieră, iar lucrurile nu stau deloc bine la FCSB. Echipa s-a îndepărtat de titlu, iar acum tehnicianul roş-albaştrilor a primit o nouă veste proastă.

Accidentat în partida cu Sepsi, Mihai Pintilii, căpitanul echipei, se antrenează în continuare separat şi nu va evolua nici în meciul cu Astra Giurgiu.

”Din păcate, este adevărat că Pintilii se antrenează separat. Nu este nicio şansă ca el să joace în meciul cu Astra”, a anunţat Mihai Teja. Mijlocaşul a suferit o ruptură musculară şi a încercat, fără rezultat, să se ”repare” la controversata Marjana, terapeutul controversat la care au apelat mai mulţi fotbalişti pentru a se trata rapid de accidentări.

Pintilii are însă şanse bune să fie în echipa de start a FCSB-ului pentru ultimele trei partide din playoff, cu Craiova, Sepsi şi CFR Cluj.

FCSB - ASTRA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019: Care este explicaţia lui Man pentru eventuala pierdere a titlului: "Asta am făcut greşit"

Dennis Man spune că privirile roş-albaştrilor s-au îndreptat poate prea mult spre rivala CFR iar unele puncte pierdute de echipa sa pot fi explicate prin acest fapt.

Vicecampionii au fost lideri în Liga I până în etapa a 12-a a sezonului regulat. De atunci tot încearcă să recupereze distanţa care îi separă pe clujeni şi stau cu ochii pe meciurile contracandatei la titlu. Iar în acest final de play-off, fotbaliştii lui Teja nu sunt doar la mâna lor.

"Normal că mai sper, la fotbal se poate întâmpla orice. Avem încredere cu toţii, mai sunt 4 meciuri, trebuie să le câştigăm pe toate şi vedem la sfârşit ce va fi. Trebuie să ne vedem de ale noastre şi să vedem ce facem noi în primul rând şi după ce fac cei de la CFR. Cred că ne-am uitat cam mult la ei şi aşteptam ca ei să se încurce şi noi nu ne-am văzut de ale noastre" a declarat mijlocaşul.

Doar în 2019, roş-albaştrii au ratat victoria în 6 dintre cele 11 meciuri jucate în campionat. Au remizat în faţa a trei echipe care se luptă pentru evitarea retrogradării.

"Nu ştiu care este cel mai mare regret. Problema este că am pierdut multe puncte cu echipele mai mici şi asta ne-a costat în lupta pentru titlu. Cred că am intrat pe teren şi am crezut că am câştigat doar că ne numim Steaua. Este mult timp de când nu am mai luat titlul, ştim acest lucru, dar nu avem ce face, o să o luăm de la capăt" a mai spus Man.