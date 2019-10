Articol publicat in: Justitie

Felix Bănilă, fostul şef DIICOT, se întoarce la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Felix Bănilă, fostul procuror-şef DIICOT, îşi va continua activitatea de procuror într-o funcţie de execuţie la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, a decis joi Secţia pentru procurori din CSM. "Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât continuarea activităţii procurorului Oliver Felix Bănilă într-o funcţie de execuţie la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău (unitate de parchet de unde provine) ca urmare a eliberării din funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, ca urmare a demisiei, începând cu data de 2 octombrie", se precizează în minuta deciziei de joi a Secţiei. Felix Bănilă şi-a dat demisia pe 2 octombrie de la şefia DIICOT, după ce preşedintele Klaus Iohannis i-a cerut acest lucru în dosarul Caracal. "Am înţeles să îmi depun demisia de onoare din funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sens în care am înaintat-o ministrului Justiţiei, respectând parcursul legal al actului numirii în această funcţie, pentru a aprecia cu privire la oportunitatea transmiterii ei neîntârziate preşedintelui României, spre a fi acceptată şi a se lua act de aceasta, în vederea emiterii decretului de eliberare din această funcţie, dată până la care voi continua să asigur conducerea DIICOT", a precizat Bănilă într-un comunicat de presă. Citeşte şi: Felix Bănilă a demisionat de la conducerea DIICOT. Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din funcţie loading...

