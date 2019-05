FERMA VEDETELOR. Brigitte Sfăt, eliminată din cadrul show-ului. A pierdut duelul cu Otniela, afinitatea blondă a lui Pastramă VIDEO

Brigitte Sfat a fost eliminata de la Ferma, scrie ciao.ro. A pierdut duelul cu Otniela, afinitatea blonda a lui Pastrama. Cele doua s-au intrecut in cadrul unei probe de indemanare. In ultima perioada, Brigitte Sfat si-a atras numeroase antipatii in Ferma 2019. A fost primul duel de eliminare al Otnielei Sandu, dar al patrulea pentru Brigitte.

Daca pana acum avea prieteni, toti i-au intors spatele. Motiv pentru care ea si Florin Pastrama au fost votati servitorii saptamanii. Cei doi nu mai sunt pe placul concurentilor si acestia par decisi sa ii elimine, pe amandoi, pe rand.

Brigitte Sfat, eliminata de la Ferma

„Eu sunt bucuroasă că am reuşit să nu renunţ la principiile mele şi să nu fiu făţarnică în acest show. Aş vrea să spun că este o despărţire grea, dar pentru mine este o uşurare sufletească. Dacă Florin va vrea să lupte pentru mine, o va face afară", a declarat Brigitte Năstase.

„Unicul lucru pe care l-am simţit a fost că s-au bucurat că pierd proba, acum nu am mai vrut să mă uit în ochii lor, dar ştiu că sunt fericiţi că plec. Jocul ăsta dezumanizează oamenii, merge pe principiul „dezbină şi cucereşte". În Fermă nu am făcut decât să-mi întăresc credinţa în Dumnezeu şi să mă ataşez de unica persoană care a ajuns la sufletul meu şi care a suferit alături de mine, Florin. Părăsesc competiţia fericită că merg unde mi-e bine, unde sunt oameni care mă iubesc şi care mă apreciază", a mai spus ea.

Brigitte Sfat, invinsa de Otniela la duel

„Nu m-am putut bucura pe cât ar trebui pentru că nu m-a susţinut nimeni şi ştiu că nimeni nu s-a bucurat alături de mine că am rămas", a declarat Otniela.

„Despărţirea de Brigitte nu a însemnat nimic pentru noi, serios. A plecat aşa... să se ducă învârtindu-se. A plecat urât. La cât a muncit ea aici şi la cât a încercat ea să facă, a plecat foarte urât. Şi de vină e doar caracterul ei", a afirmat Cătălin Moroșanu după plecarea lui Brigitte Sfăt. Brigitte, la un pas de lesin in FERMA! A avut un atac de panica si a fost nevoie de interventia doctorilor cu masca de oxigen!