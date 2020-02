Festivalul de film de la Berlin 2020. Ursul de Aur, câştigat de un regizor iranian pentru filmul "There Is No Evil"

Juriul competiţiei internaţionale, prezidat de actorul britanic Jeremy Irons, i-a avut în componenţă pe actorii Berenice Bejo (''The Artist'') şi Luca Marinelli (''Martin Eden''), precum şi pe regizorii Kenneth Lonergan (''Manchester by the sea'') şi Kleber Mendonça Filho (recompensat la Cannes în 2019 pentru pelicula ''Bacurau'').



Regizorul peliculei recompensate cu Ursul de Aur, Mohammad Rasoulof, premiat şi la Cannes în 2017 pentru drama "Lerd", nu a putut fi prezent la ceremonie, deoarece în 2019 i s-a interzis părăsirea teritoriului iranian timp de doi ani, transmite Agerpres.

The Golden Bear of the 70th #Berlinale goes to "Sheytan vojud nadarad" (There Is No Evil) by #MohammadRasoulof! pic.twitter.com/U8CnR15TTS — Berlinale (@berlinale) February 29, 2020





Pelicula "There Is No Evil" tratează un subiect tabu în Iran. Este vorba despre tema pedepsei cu moartea văzută prin ochii călăilor şi familiilor victimelor.

Ursul de Argint, câştigat de un regizor din Coreea de Sud

Potrivit sursei citate, Marele Premiu al Juriului a revenit peliculei "Never Rarely Sometimes Always", un film despre călătoria unei minore la New York pentru a putea avorta, semnat de regizoarea Eliza Hittman (SUA).

Filmul "Favolacce" (Italia/Elveţia), de Damiano şi Fabio D'Innocenzo a fost premiat pentru cel mai bun scenariu.

Regizorul sud-coreean Hong Sangsoo a fost răsplătit cu Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor pentru pelicula sa "Domangchin yeoja" ("The Woman Who Ran"). Filmul este povestea unei femei care profită de o călătorie de afaceri a soţului ei pentru a-şi revedea trei vechi prietene.



Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă i-a fost decernat germancei Paula Beer pentru rolul din "Undine", o fabulă acvatică amoroasă.

Premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit italianului Elio Germano, pentru interpretarea rolului unui pictor marginal în "Volevo nascondermi" ("Hidden away").

Cristi Puiu, cel mai bun regizor la secţiunea Encounters pentru filmul "Malmkrog"

La secţiunea Encounters, premiul pentru cel mai bun film a fost adjudecat de pelicula "The Works and Days (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin)" (SUA/Suedia/Japonia/Hong Kong/Marea Britanie), de C.W. Winter şi Anders Edström, cel pentru cel mai bun regizor a revenit lui Cristi Puiu pentru "Malmkrog" Romania/Serbia/Elveţia/Suedia/Bosnia/Macedonia de Nord), în timp ce premiul special al juriului a recompensat lungmetrajul "The Trouble With Being Born", de Sandra Wollner (Austria/Germania).