Fetiţa de 8 ani dispărută după ce şi-a căutat bunicul în pădure a primit cadou de la salvatori. VIDEO emoţionant de Moş Nicolae

Nicoleta, fetița de 8 ani din Buzău a rămas în sufletele polițiștilor care au căutat-o cu sufletul la gură o noapte întreagă. Părinții au dat alarma în seara de 13 septembrie. Următoarele ore au fost de coșmar. Însă, misiunea s-a încheiat cu succes. A fost observată de salvatorii care au intervenit cu un elicopter și recuperată. 200 de polițiști, jandarmi și voluntari s-au mobilizat pentru a o găsi. De ziua ei, oamenii legii au îmbrățișat-o din nou și au intrat în curtea ei încărcați de daruri.

Familia Nicoletei consideră că micuța s-a născut de două ori și s-au bucurat să le strângă din nou mâna salvatorilor. "Ne-a ajutat bunul Dumnezeu de am găsit-o. Am crezut că a răpit-o cineva, așa cum, se aude mereu că se sechestrează copii. Ori am crezut e moartă pe undeva", spune bunicul fetiţei, pentru România TV. Fetița era îmbrăcată în haine de culoare roșie, s-a putut observa ușor din elicopter. Ea stătea pur și simplu jos și era cu mâinile pe genunchi. Fetița ar fi mers aproape toată noaptea, 7 km prin pădure încercând disperată să găsească drumul spre casă.



Nicoleta trăiește acum fericită împreună cu ceilalți 6 frați, părinții și bunicii ei. Micuța a învățat bine drumul spre casă și le-a promis polițiștilor că nu va mai pleca niciodată neînsoțită de un adult.