Finiş dramatic în Grand Prix-ul de Formula 1 al Marii Britanii. Lewis Hamilton a câştigat, deşi a trecut linia de sosire cu pană

Victoria de duminică a fost a şaptea obţinută de Lewis Hamilton pe circuitul de la Siverstone. Totodată, britanicul a bifat al treilea succes consecutiv în 2020.

Hamilton a reuşit să câştige in extremis în faţa olandezului Max Verstappen (Red Bull) care a pornit în cursă de pe poziţia a treia, linia a 2-a. Lewis Hamilton a făcut pană în ultimul tur al cursei, trecând linia de sosire pe trei roţi, dar cu toate acestea Verstappen nu a reuşit să îl ajungă din urmă.

Pe locul doi s-a clasat Max Verstappen (Red Bull Racing), iar pe trei a terminat Charles Leclerc (Ferrari). Top 10 este completat de Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Pierre Gasly (AlphaTauri), Alexander Albon (Red Bull Racing), Lance Stroll (Racing Point) şi Sebastian Vettel (Ferrari).

''Până în ultimul tur, totul a fost bine. Când am auzit însă că Valtteri a avut pană am observat că pneurile mele sunt în regulă. Dar dintr-o dată am avut şi eu aceeaşi problemă. Am încercat apoi să-mi menţin viteza fără a rupe janta'', a spus la final Hamilton, care a înregistrat al treilea succes consecutiv al sezonului.

Etapa următoare, 70th Anniversary Grand Prix, se va desfăşura în 9 august, tot la Silverstone.

Pneurile monopostului lui Hamilton, la finalul cursei de duminică, 2 august: