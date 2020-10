Firea, după ce a fost acuzată că a oprit plata stimulentului pentru cei cu dizabilităţi: Un nou fake news marca Nicuşor "Plicuşor" Ban

Gabriela Firea îl acuză pe Nicuşor Dan că minte atunci când spune că ea a oprit plata stimulentelor financiare pentru persoanele cu dizabilităţi.

"O noua zi, un nou fake news, marca Nicusor "Plicusor" Ban. Azi minte ca "am oprit" plata stimulentelor financiare pentru persoanele cu dizabilitati. Adica eu am "oprit" ceva care se achita lunar, datorita unui proiect initiat si sustinut de mine, de aproape 3 ani! Mare ti-e gradina, Doamne! Dar nu mai sunt "pomeni"? Ca asa zicea domnul in campanie. Ca toate stimuentele sociale sunt pomeni care trebuie anulate! Acum plange ipocrit dupa ele?

Spre informare : stimulentele pentru copiii cu dizabilitati, in valoare de 1 000 de lei lunar sunt, deja, platite. Stimulentele pentru adultii cu dizabilitati, de 500 lei lunar, se plateau, de obicei, in ultima zi a lunii sau in primele zile din luna urmatoare, in functie de situatia financiara.

Situatie financiara grea, la care au contribuit din plin domnii Orban si Cîtu - prietenii domnului Nicusor -, care au diminuat lunar cota din impozitul pe venit alocata Primariei Caputalei si, in plus, nu au acceptat nicio forma de redresare financiara propusa de noi : aprobarea prin CAIL a unui imprumut din Trezorerie sau de pe piata bancara privata.

Un comportent odios la adresa bucurestenilor, doar ca sa ma pedepseasca pe mine politic!

Domnule Plicusor Nicusor Dan, eu m-am descurcat 4 ani de zile, sub toate guvernele, inclusiv cel de austeritate al PNL! Nu mai raspanditi minciuni! Nu mai falsificati realitatea!

Ati castigat prin manipulare si furt! Acum, treceti la treaba! Sunteti si validat, inca de ieri! De ce nu ati programat azi juramantul, ca sa incepeti rapid munca? Va plangeati ca va blochez eu! Acum cine va mai retine? Sau trebuie musai sa fie la inscaunare si domnul Orban, plecat prin delegatii?

Va pasa mai mult de protocolul politic, de fanfaronada, de butaforie, decat de oameni?

Se vede bine ca da! Si se va vedea zilnic, din ce in ce mai mult!", este mesajul postat de Gabriela Firea pe pagina de Facebook.

Nicuşor Dan: Gabriela Firea a oprit plata stimulentului pentru adulţii cu dizabilităţi. Cinism şi bătaie de joc până în ultima zi

Nicuşor Dan o acuză pe gabriela Firea că a oprit plata stimulentului financiar pentru adulţii cu dizabilităţi din Bucureşti. Noul edil al Capitalei spune că se va ocupa de rezolvarea problemei imediat ce va preluat oficial funcţia de primar.

"Gabriela Firea a oprit plata stimulentului financiar pentru adulții cu dizabilități din București. Adică a făcut exact ceea ce ne acuza pe noi, în mod mincinos, în timpul campaniei electorale! Cinism și bătaie de joc până în ultima zi de mandat – de asta au parte bucureștenii de la primarul general încă în funcție.

Imediat ce voi prelua oficial funcția de primar general, mă voi ocupa de rezolvarea acestei probleme, iar beneficiarii stimulentului financiar își vor primi banii la care au dreptul. Niciun beneficiar de plăți sociale nu va suferi din pricina incompetenței și batjocurii actualei conduceri a primăriei. În schimb, clienții politici ai PSD, oamenii înșurubați abuziv în funcții și beneficiarii de contracte politice vor da socoteală", spune Nicuşor Dan pe pagina de Facebook.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a municipiului Bucureşti a anunţat că în această lună plata stimulentului financiar, în valoare totală de 28.000.000 lei, va fi amânată până la o dată ulterioară. Plata stimulentului pentru copiii cu handicap va fi realizată vineri.

Nicuşor Dan a fost validat, luni, în funcţia de primar general al Capitalei. Primăria Capitalei a fost câştigată de Dan Nicuşor Daniel cu 42.78% din voturi, în timp ce Gabriela Firea a obţinut 37.97%.