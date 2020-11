Firea îl acuză pe Orban de corupţie, şantaj şi cumpărare de voturi. "A subfinanţat Primăria Capitalei pentru a câştiga politic"

Firea a lansat acuzaţii grave la adresa lui Ludovic Orban, în urma şedinţei Biroului Permanent Național al PSD.

"Premierul a anunţat chiar ieri, în dispreţ total faţă de cetăţeni, că recunoaşte faptul că a subfinanţat Primăria Capitalei şi, deci, i-a pedepsit pe bucureşteni, doar pentru a câştiga politic candidatul Dreptei Unite pe care l-a propus şi l-a susţinut.



Ceea ce a afirmat în acest week-end premierul reprezintă deja şi are conotaţie juridică. Sunt mai multe încălcări ale legislaţiei în vigoare. Îl transformă pe domnul Orban direct în inculpat, pentru cel puţin trei infracţiuni.



Prima - corupţie şi abuz în serviciu. A doua - şantaj la adresa bucureştenilor şi a treia - cumpărare de voturi.



E inacceptabil ca un premier să lipsească de resurse cetăţenii acestei ţări dintr-un oraş doar pentru a avea avantaje politice", a declarat Gabriela Firea.

Prim-vicepreşedintele PSD spune că instituţiile statului ar trebui să se autosesizeze şi să sancţioneze "faptele încă prim-ministrului Ludovic Orban".



"Sunt declaraţii foarte grave care demonstrează fără putinţă de tăgadă şi şantajul la adresa bucureştenilor. Dacă nu îl votaţi pe candidatul meu, vă lipsesc pe resurse. De asemenea, sabotajul la adresa Capitalei, abuzul în serviciu pentru că bugetul este naţional, iar bucureştenii contribuie cu 25 la sută la PIB.



Dacă nu se va întâmpla nimic, ne gândim foarte serios să depunem plângere. Aceste lucruri nu trebuie să se perpetueze niciodată", a spus Firea.

Firea susţine că i-a fost refuzată acordarea unui împrumut pentru Primăria Capitalei

"Dacă în campania electorală a repetat de mai multe ori domnul Orban că Bucureştiul va primi bani atunci când va avea primar de dreapta, primarul propus de dumnealui, deci este un şantaj pe care l-a făcut la adresa bucureştenilor.

Nouă ni s-a refuzat inclusiv acordarea unui împrumut. Avem un grad mic de îndatorare la Bucureşti - 8 la sută - faţă de 30 la sută, cât prevede legea, şi am făcut mai multe solicitări atât la premier, cât şi la ministrul Finanţelor, să ne aprobe acordarea unui împrumut din Trezorerie sau de la băncile private. Nici măcar un împrumut nu ni s-a acordat, ştiut fiind faptul, la nivelul Ministerului de Finanţe, că suma alocată lunar, cota din impozitul pe profit, era foarte mică.

În ceea ce priveşte fondurile europene, am depus proiecte de un miliard de euro, o sumă record. Contractele sunt deja semnate. Nu se poate spune că am lăsat Primăria fără o sursă de finanţare atât de importantă. Dimpotrivă, am încercat pe toate căile să suplinim lipsa fondurilor interne", a mai precizat Firea.