Fiul unui prosper om de afaceri din Gorj, testat pozitiv cu coronavirus. Tânărul este student în Spania

Tânărul de 21 de ani din Gorj este student la Barcelona şi s-a întors recent acasă, în Gorj. După ce testele au arătat că este pozitiv cu coronavirus, tânărul a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase Craiova.

Răzvan a povestit pe Facebook cum de a ajuns să fie testat, despre simptome, dar şi despre măsurile de izolare pe care singur le-a luat.

"Începand cu data de 10.03 am inceput sa prezint simptome specifice unei raceli normale. Mentionez ca ma aflam in Spania, in imprejurimile Barcelonei, unde studiez. Vazand ca simptomele persista, joi, 12.03 am decis sa sun autoritatile locale din Spania. Acestia au decis sa nu ma testeze, intrucat ancheta lor arata ca nu am intrat in contact direct cu o persoana infectata, iar astfel sansele sa fi contactat virusul sunt extrem de mici. Au decis ca nu se impune nici izolarea la domiciliu. Sambata, 14 martie, am plecat spre aeroport, întrucât nu mi se impusese nici o metoda de izolare, iar toate simptomele in afara de un disconfort la nivelul gatului disparusera. Randul pe care am stat in avion a fost gol, iar mai mult, ca masura de protectie, am purtat masca. Am aterizat pe aeroportul Henri Coandă Otopeni, de unde mi-am luat masina personala, din nou, fara sa intru in contact cu cineva si am plecat spre comuna Sacelu, unde urma sa ma auto-izolez pentru urmatoare 14 zile (tin sa precizez ca aceasta decizie a fost voluntara, nu impusa). Desi din seara de 15.03, toate simptomele disparusera, am considerat ca este necesar sa ma testez, intrucat veneam dintr-o zonă de risc si pana atunci prezentasem simptomatologie ce putea corespunde infectarii cu virusul Covid19. Am fost testat pe data de 17.03, iar pe data de 19.03 rezultatele s-au intors cu vesti proaste : pozitiv Covid19. In dimineata de astazi, 20.03, am fost transportat, de catre un echipaj SMURD, la Craiova", a povestit tânărul pe Facebook.