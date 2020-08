Flavio Briatore, fostul şef de Formula 1, în stare gravă la spital, după ce a fost testat pozitiv cu Covid-19

În urmă cu câteva zile, omul de afaceri a criticat guvernul italian şi măsurile luate de acesta pentru a limita răspândirea coronavirusului. "Inima mea plânge să vadă o economie masacrată de oameni care n-au făcut nimic în viaţa lor", a postat el pe Facebook.



Billionaire, exclusivistul clubul de noapte deţinut de Briatore la Porto Cervo în Sardinia, a fost închis pe 17 august. 63 de angajaţi ai acestui club au fost testaţi pozitiv pentru Covid-19.



Briatore, care are 70 de ani, a participat de curând la un meci de fotbal cu mai multe VIP-uri, printre care antrenorul echipei Bologna, Sinisa Mihajlovic, care s-a infectat şi el cu noul coronavirus.



Deschis în 1998 de Briatore la Porto Cervo, clubul Billionaire este frecventat de milionari, fotbalişti şi membri ai jet set-ului. Billionaire are filiale la Monte Carlo, Dubai şi Marbella.



În Formula 1, Briatore a fost conducătorul echipei Benetton când Michael Schumacher a câştigat primele sale două titluri mondiale (în 1994 şi 1995) şi al echipei Renault când Fernando Alonso a obţinut titlul mondial (2005 şi 2006).



Reputaţia italianului a fost distrusă de un scandal de manipulare a rezultatelor, aşa-numitul "Crashgate". La MP al Singapore din 2008, pentru a favoriza rezultatul obţinut de Fernando Alonso şi Renault, Briatore şi Pat Symonds, directorul tehnic de atunci al echipei, i-au cerut lui Nelson Piquet Jr să se accidenteze intenţionat. Spaniolul, ajutat de o strategie improbabilă şi de alte evenimente din timpul cursei, a câştigat acel MP.



Dezvăluirea acestei informaţii, un an mai târziu, a pus capăt aventurii lui Briatore în F1.