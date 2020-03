Bianca i-a povestit lui Flick "Domnul Rimă" cum a aflat că are Coronavirus: "Duminică am început să am simptome"

Pe 9 martie, tânăra s-a întors din Barcelona, acolo unde a fost plecată împreună cu un grup de prieteni. Apropiații ei, toți în izolare, nu au prezentat până în acest moment vreun semn de infectare.

„Pe 9 martie (N. Red.. luni) m-am întors din Barcelona. Duminică am început să am simptome: tuse, secreții nazale. După 2 zile, am rămas cu tusea și a apărut o usturime puternică în nas, când respiram. M-am gândit că aș putea avea coronavirus, motiv pentru care am sunat la medicul de familie.

El mi-a sugerat să sun la TELVERDE care, după ce mi-au ascultat povestea, m-au sfătuit să sun la 112. Ambulanța a venit joi, m-au luat cu izoleta și m-au dus la spitalul unde mi s-au recoltat probe (N. Red. exudat nasal și faringian) și apoi m-au adus tot ei acasă.

Vineri m-au sunat și mi-au spus că testul de coronavirus a ieșit pozitiv, iar sâmbătă m-au internat. Duminică mi-au făcut radiografie pulmonară, iar astăzi (N. Red. luni) mi-au făcut al doilea test. Dacă iese negativ, va mai urma încă unul, la 24 de ore, și apoi voi putea pleca acasă, unde voi sta în izolare încă 14 zile', a povestit Bianca în interviul luat de Flick.

