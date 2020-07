Florin Cîţu: " Am început să analizăm cheltuielile companiilor de stat. Nu mai vrem să fie furat banul public!"

Ministrul de finanţe, Florin Cîţu a venit cu mai multe precizări legate de investiţiile în obligaţiuni pe care le pot face românii în această perioadă. El a opinat că cetăţenii români dispun de lichidităţi care pot fi direcţionate către acest proiect, dorind astfel să testeze încrederea populaţiei în sistemul financiar de stat.

"Anul acesta nu avem nicio problemă cu finanţarea, există un buget pe care l-am făcut. Voi lasa un buffer semnificativ pentru urmatorul exerciţiu financiar pentru anul următor", a precizat el.

"Operaţiunea cu titluri de stat pentru oamenii obisnuiti se află în desfăşurare în perioada 15 iulie - 7 august prin Bursa de Valori şi trezorerii. Este pentru prima data cand se fac emisiuni în euro cu dobânda de 2%, iar în lei de 4,5 % pe o perioadă de patru ani. Aceasta nu reprezintă finalul, dacă avem rezultate bune vom continua, nu suntem prizonierii unor decizii. Exista lichiditati in sistemul financiar bancar. IMM Invest este un proiect bun. Oamenii au bani de investit", a continuat ministrul.

Privitor la situaţia angajaţilor din companiile de stat care ar fi în număr prea mare, implicând astfel cheltuieli care nu sunt necesare în această perioadă critică din punct de vedere economic, Florin Cîţu a precizat că se vor lua măsuri care să reducă numărul acestora în domeniile care nu sunt direct implicate în lupta cu răspândirea noului coronavirus:

"Este absolut clar dupa perioada pandemiei ca statul poate sa functioneze mai bine cu mai putini oameni in administratia publica. Nu putem sa spunem cati mai putin, ne-a ajutat informatizarea intregului aparat public, e un mod obiectiv de a face reforma in administratia publica. La ANAF casele de marcat au fost corectate, pana in decembrie vor fi actualizate toate casele de marcat de pe întreg teritoriul ţării. Proiectul de e-facturare este in curs de implementare şi până la sfîrşitul anului ar trebui sa aduca la buget 20 de miliarde de lei in plus. Ne miscam rapid in contextul global. La ministerul de finante a fost implementată o nouă organizare si la ANAF alta, au disparut functii de conducere. Trebuie facuta o analiza şi la companiile privind modul de cheltuiere a banilor publici. Nu mai vrem sa fie furat banul public!", a conchis ministrul de finanţe.