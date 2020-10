Florin Cîţu: "Când am ajuns la minister erau 30 de miliarde de lei în facturi neplătite către sectorul privat"

"Nu si nu cresc taxele si nici nu trebuie sa ne uitam la anul viitor, ajunge sa ne uitam la 2020. In 2020 am trecut printr-o perioada dificila, exista riscul sa nu avem bani la buget si totusi, chiar daca am eliminat taxe introduse de cei care azi ne acuza de socialisti, cum ar fi supraacciza la carburant, suprimpozitarea contractelor part time, tot am incasat mai mult la buget in august si septembrie si la fel o sa fie si in octombrie.

Reteta noastra este foarte simpla, incasam banii din sectorul privat si imediat ii punem inapoi in sectorul privat. Si a raspuns foarte bine sectorul privat, chiar daca am trecut prin aceasta perioada dificila, cu doua luni de stare de urgenta. Mi s-a reprosat ca sunt prea optimist. Eu vin din privat si stiu ce are nevoie: sa fie lasat in pace si sa i se plateasca facturile la timp.

Problema pe care a avut-o sectorul privat, pana sa vin eu, a fost ca lucrau cu statul si nu i se plateau facturile. Cand am ajuns eu erau 30 de miliarde de lei, facturi neplatite.", a spus Cîţu.

Florin Cîţu a explicat şi declaraţiile optimiste de la începutul anului, când prevedea o scădere economică de doar 2% pe 2020, spunând că acele calcule erau făcute înainte de pandemie.

"La inceputul anului, inainte de criza, am zis ca va fi o scadere de 2%, cand altii ne dadeau spre 9%, dar am avut doua luni de economie inchisa, in loc de o luna, asa ca am revizuit-o la 4%. Chiar si asa, la sfarsitul anului, cand tragem linie, avem cea mai mica crestere a deficitului bugetar din UE, cea mai mica crestere a datoriei publice si o sa avem cea mai mica scadere a economiei.", a spus Cîţu la Radio Guerrilla.

Inflaţia nu va creşte şi dobânzile vor continua să scadă, România având un atu faţă de restul Europei, acela că poate să împingă economia prin dobânzi, a declarat, joi, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.



"Inflaţia nu va creşte şi dobânzile vor continua să scadă. Au scăzut în fiecare lună anul acesta dobânzile şi vor continua să scadă. Aici, iarăşi, este un atu al României. România mai are loc să împingă economia prin dobânzi. Dobânzile mai au loc să scadă. Rezervele minime obligatorii iarăşi. Deci, lichiditate în economie putem să mai injectăm şi putem să împingem economia", a spus Cîţu, la Radio Guerrilla.



De asemenea, ministrul Finanţelor a dat asigurări că economia nu va mai fi închisă, cum s-a întâmplat în primele luni de la declanşarea pandemiei de coronavirus.



"Astăzi, faptul că am trecut prin acea criză, eram în sectorul privat în 2007 - 2008, am învăţat multe şi am studiat foarte mult fenomenul şi al crizelor şi ţin minte când am preluat mandatul că am spus că pregătesc bugetul 'prepare for the worst hope for the best'. Cam asta era ideea. Risc management, aceasta am făcut. Situaţia arată mult mai bine decât se aşteptau foarte mulţi, pentru că am învăţat o lecţie foarte simplă: banii într-o perioadă de criză trebuie să circule şi dobânzile trebuie să scadă. Politica fiscală anul acesta, cu ce mă ocup eu, a injectat bani în economie. La 25 octombrie erau aproape 16 miliarde de lei rămaşi la companii prin măsurile fiscale pe care le-am luat noi. Am mai băgat 3 miliarde de lei în plus TVA faţă de anul trecut....Am luat în calcul cele mai negre scenarii pentru anul viitor. Ce vreau eu şi am spus din primul moment, nu vom mai închide economia, cum a fost data trecută, două luni de zile, pentru că am învăţat. Şi vă spun că nici atunci nu o închideam dacă găseam rezervele cu ceva în ele. Nu am găsit nimic în rezerve, dar am învăţat cum să navigăm. Este o perioadă dificilă. Trebuie să trăim cu acest risc, dar nu putem nici să oprim economia. Atunci prin reguli simple pe care le respectăm eu cred că putem să continuăm", a afirmat Florin Cîţu.



În altă ordine de idei, şeful de la Finanţe a afirmat că nu crede în educaţia antreprenorială predată în şcoli.

"Cel mai uşor să înveţi să fii antreprenor este să fii antreprenor. Deci, eu nu cred în ore la şcoală de antreprenoriat şi aşa ceva. Să fii antreprenor, şi aici ar trebui să permitem mai mult. În Statele Unite, aveţi dreptate, la 16 ani, dimineaţa copiii se trezesc şi vând ziare. În vacanţele de vară se duc şi lucrează în summer camp şi aşa mai departe. Ăsta este sistemul. Este un sistem. Sau lucrează la McDonald's de la 16 ani. Ideea este că în asta cred mai mult, în a permite tinerilor sau copiilor de a avea astfel de joburi. Aici nu ştiu dacă e nevoie de a birocratiza şi a crea entităţi, SRL-uri", a susţinut Cîţu.