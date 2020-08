Florin Cîţu: "Creşterea cu 40% a pensiilor ne-ar fi creat probleme de credibilitate în faţa investitorilor străini"

Ministrul Finanţelor a explicat de ce, iniţial, a spus că pensiile vor fi mărite doar cu 10%, apoi premierul Ludovic Orban a anunţat procentul final de majorare, de 14%.

"Propunerea cu care am plecat, de 10%, a fost una prudentă. Am luat în calcul condiţiile economice de la acel moment. 14% a fost cea mai mare sumă pe care am putut-o adăuga la pensie. Am ajuns ca azi, în perioadă de criză, pensia minimă să fi fost majorată de la 704 la 800 lei, iar punctul de pensie - de la 1.265 de lei la 1.442 de lei. Este cea mai mare creştere, am găsit resurse pentru această majorare. Sigur, asta a însemnat o creştere a deficitului bugetar, nu o să ne ascundem", a precizat ministrul de Finanţe.

Referitor la recenta rectificare bugetară, ministrul a spus că au fost luate în calcul mai multe scenarii, inclusiv acela că şi anul viitor va fi pandemie.

"Rectificarea bugetară a luat în calcul mai multe scenarii, am luat în calcul şi anul viitor. Creşterea cu 40% a pensiilor ar fi creat probleme de credibilitate a Guvernului în faţa investitorilor străini. Nimeni nu ar fi crezut că te poţi finanţa în timpul acestui şoc - pandemia. O creştere cu 40% ar fi însemnat o creltere lunară de la 6,4 miliarde lei la peste 9 miliarde. Toate agenţiile de rating ne-ar fi dat downrating şi ni s-ar fi închis toate pieţele internaţionale. Pot da asigurări căă pensiile vor creşte eşalonat. Vom respecta legea", a dat asigurări Florin Cîţu.

Ministrul a ţinut să precizeze că a avut cheltuieli uriaşe cu concediile medicale neplătite de fosta guvernare.

"Anul acesta a crescut deficitul bugetar pentru că am avut cheltuieli neprevăzute. La cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 3 miliarde de lei, iar aproape 80% dintre aceste cheltuieli s-au dus către medicamente şi echipamente medicale, nu pe birotică şi pixuri. Am cheltuit suplimentar cu concediile medicale. Când am preluat ministerul, facturile neplătite pentru concediile medicale se ridicau la 3 miliarde de lei. Noi am plătit aceşti bani şi în plus 2,4 miliarde lei pentru decontarea concediilor medicale. Toate măsurile pe care le-am luat la minister au însemnat până acum 11 miliarde lei care au rămas la companii", a explicat ministrul.

Florin Cîţu a adăugat că această perioadă deosebit de grea pentru toate economiile lumii a fost bine gestionată de Guvernul român.

"După două trimestre, economia României a scăzut cu doar 3,9% faţă de aceeaşi perioaadă a anului trecut. Nu e perfect, economia este în contracţie anul ăsta, este o perioadă dură pe care am administrat-o foarte bine. Am pornit aceasta perioadă cu un handicap enorm, 46% deficit de anul trecut. România va termina 2020 cu un deficit mai mic decât toate ţările din UE, am avut creştere economică în primul trimestru, fiind a doua cea mai mare creştere din UE", a completat ministrul de Finante