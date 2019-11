Florin Cîţu, despre moţiunea anunţată de PSD: Dăncilă şi Teodorovici ştiau din martie că vor depăşi ţinta de deficit

"Vă anunţ o premieră în cazul moţiunii simple care mă vizează, la Senat. Pentru prima oară în istorie voi aduce în Parlament cu mine toţi directorii din MFP şi ANAF care au lucrat cu fostul ministru şi cu Darius Vâlcov la elaborarea bugetului, a rectificării din august şi mai ales la elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2019-2021. Vor fi prezenţi cu date şi documente oficiale care vor arăta: Viorica Dăncilă şi Eugen Teodorovici ştiau din martie că vor depăşi ţinta de deficit", scrie Cîţu pe propria pagină de Facebook.

Ministrul anunţă că va susţine o conferinţă de presă înainte de moţiune, eveniment în cadrul căruia directorii din Finanţe vor prezenta datele reale cu documente. "Să vedem atunci cine-i minte pe români. Vă garantez că rezultatul este unul neplăcut pentru Dăncilă şi Teodorovici", încheie Cîţu.



Ministrul Finanţelor a declarat, în 14 noiembrie, că deficitul bugetar la 10 luni este 2,84% din Produsul Intern brut, nivel care depăşeşte estimarea pentru întregul an, iar dacă ne se face nimic în următoarea lună şi jumătate deficitul bugetar va depăşi 4% din PIB.



În aceeaşi zi, moneda naţională a atins un minim istoric în raport cu moneda unică europeană, cursul stabilit de Banca Naţională a României (BNR) fiind de 4.7669 lei/euro.

În context, Florin Cîţu a precizat că mişcările pe cursul leu/euro de joi nu au fost foarte mari, în condiţiile care acestea depind foarte mult de contextul internaţional.



"Nu a fost (foarte prost cursul leu/euro - n. r.) A fost mişcare de câteva zile. Am văzut o depreciere a leului în câteva zile. Nu mi s-a părut o mişcare foarte mare astăzi (joi - n. r.), dar trebuie să ţinem cont de contextul internaţional. Totuşi, astăzi, au venit şi alte cifre proaste din economie. Economia creşte cu 3% versus 5,5%, investiţiile străine mai mici după nouă luni decât anul trecut, industria are deja trei trimestre pe negativ şi am putea spune că sectorul industrial este în recesiune. Deci, există şi alte elemente negative acolo, dar cursul ştiţi cum e moneda naţională, este cel mai bine să fie liberă", a afirmat Cîţu în 14 noiembrie.



Deputatul Valeriu Steriu, purtătorul de cuvânt al PSD, afirmă că social-democraţii lucrează la textul unei moţiuni simple îndreptate împotriva ministrului Finanţelor, Florin Cîţu, prin care doresc să amendeze faptul că în trei săptămâni de la instalarea în funcţie acesta "nu a gestionat sub nicio formă acest domeniu".



"Lucrăm în clipa de faţă la textul unei moţiuni simple pe care să o depunem săptămâna viitoare la Parlament, care doreşte să amendeze neimplicarea şi derapajul actualului ministru al Finanţelor care, în trei săptămâni, nu a gestionat sub nicio formă acest domeniu, care a continuat ceea ce a criticat atâţia ani - politica de împrumuturi, ba chiar la dobândă şi cu sume mult mai mari împrumutate, şi care, din păcate, generează efecte neplăcute românilor din creşterea puternică a cursului euro în raport cu leul. Deci, atingem nişte valori istorice exact în prag de iarnă, atunci când trebuie făcută aprovizionarea şi pe parte de energie şi când avem atât de mulţi oameni împrumutaţi în valută, deci, practic, acest lucru se va resimţi în buzunarul românilor în cel mai scurt timp", a declarat Valeriu Steriu.