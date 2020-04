Florin Cîţu, explicaţii după ce site-ul IMM Invest a fost preluat de SRI şi STS. "Procedura se va relua de la zero"

Printr-un mesaj publicat pe Facebook, Florin Cîţu a explicat că site-ul IMM Invest a fost preluat de SRI şi STS, iar instituţiile statului vor afla cine a atacat platforma destinată sprijinirii IMM-urilor în plină criză generată de pandemia de coronavirus.

"FNGCIMM a prezentat public date care indică un atac informatic asupra site-ului IMM Invest. Cine a atacat acest site? De ce a fost atacat ? Instituțiile statului lucrează în acest moment și cum vom avea informațiile respective le vom prezenta public. Procedura de înregistrare se va relua de la zero. Acest site este un registru unic electronic prin care se analizează DOAR daca aplicantul este eligibil și are statut de IMM. Principiul de înscriere în program NU ESTE primul venit, primul servit. Aplicația rămâne deschisa până la sfârșitul acestui an. Cel mai important program de susținere a IMM-urilor din ultimii 30 de ani va funcționa și va funcționa excelent. #RomaniiTrebuieSaStie”, a scris Cîțu pe Facebook

De ce s-a blocat IMM Invest

Programul IMM INvest, prin care întreprinderile mici şi mijlocii din România pot beneficia de credite garantate cu până la 90%, a fost lansat vineri, însă platforma www.imminvest.ro nu a funcţionat.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii a anunțat că 44. 000 de întreprinderi mici şi mijlocii sunt aşteptate în programul guvernamental de finanţare. Potenţialii beneficiari îşi vor putea asigura lichidităţile pentru derularea activităţii curente sau pentru investiţii, prin accesarea de finanţări garantate.

Di4rectorul general al FNGCIMM, Dumitru Nancu, a declarat că la ora deschiderii site-ul www.imminvest.ro a înregistrat un număr foarte mare de accesări, de la 2.700 la ora 8:30 la 397.000 de accesări pe minut, din 132.000 de conexiuni, în condițiile în care în România există 475.000 de IMM.

Aplicația a fost testată înaintea deschiderii oficiale, de către angajații instituțiie dar și în regim dechis, și a întregistrat 3 milioane de utilizatori în două ore, a explicat directorul, conform stiripesurse.ro.