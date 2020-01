Florin Cîţu: "Nu facem mizeria PSD: să mutăm bani de la investiţii la pensii şi salarii. Asta, nu!"

"Banii sunt în buget. Dacă legislaţia spune că trebuie să crească pensiile, am făcut o stimare şi am pus banii în buget. Noi am alocat resurse pe partea de venituri, de aici şi deficitul. Deci nu avem o problemă cu alocarea resurselor în buget. Pensiile vor creşte, la fel ca alocaţiile, cu cât ne va permite bugetul şi situaţia economică. Nu ştiu ce va fi în septembrie. Eu înţeleg că suntem în campanie şi e un subiect care trebuie întreţinut de adversarii noştri, dar e o înmulţire simplă: vezi câte luni are anul şi constaţi că sunt banii în buget", a spus Cîţu la Adevărul Live.

Întrebat dacă ia în calcul un alt procent pentru majorare, ministrul de Finanţe a răspuns: "Vă garantez că noi nu vom face acea mizerie pe care a făcut-o PSD. Să punem bani în buget pentru investiţii, apoi să-i mutăm la pensii şi salarii. Asta nu!".



În ceea ce privește posibilitatea desființării sistemului public de pensii, Florin Cîțu a precizat că trebuie găsite soluții pentru că sistemul actual este o "bombă cu ceas" și că o reformă a sistemului de pensii durează mai mulți ani.

Ministrul a mai fost întrebat unde va mai găsi bani şi pentru dublarea alocaţiile, iar el a răspuns: "Când am construit bugetul, legea nu era promulgată. Va trebui să găsim soluţii, de unde putem să economisim, de unde putem să colectăm mai mult. E uşor să faci politică cu astfel de legi şi să arunci ţara în aer. La legea pensiilor impactul e de 24 de miliarde de lei, fără sursă de finanţare. PSD a luat bani de la investiţii. Noi nu o să facem asta. Aşa şi la alocaţii. Au aruncat un amendament în Parlament şi acum descurcaţi-vă! O să ne descurcăm".