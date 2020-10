Florin Ciţu: "PSD minte şi manipulează. În România nu vom creşte taxele"

Într-un interviu acordat Realitatea Plus, Florin Cîţu a dezminţit acuzaţiile lansate de PSD privind creşterea taxelor.



"Nu vom creşte taxe şi am spus acest lucru de când am preluat acest mandat. Am spus că soluţia liberală pentru a dezvolta economia este o economie cu taxe mici, puţine, dar pe care să le plătim toţi.



În acest an, chiar dacă este un an de criză, în care avem cheltuieli mai mari în sănătate, avem deja încasări mai mari în două luni - august, septembrie, mai mari decât în 2019, după ce am eliminat taxele introduse de socialişti", a menţionat ministrul de Finanţe.

Florin Cîţu a acuzat că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi "gaşca lui îi impozitau pe oameni pentru veniturile pe care nu le aveau. Dădeau bani din buzunar".



"Am eliminat tot ce era nociv în oug 114. Soluţia liberală a funcţionat. Şi în octombrie, veniturile ar putea fi mai mari decât în 2019", a afirmat ministrul Finanţelor.

Întrebat dacă Guvernul PNL va recurge la majorări de taxe, aşa cum a procedat Spania, Cîţu a afirmat:



"În România nu vom creşte taxele. Singurele care au fost crescute anul trecut au fost acciza la tutun pentru că era o cerinţă a Comisiei Europene. Nu vom folosi ca instrument de creştere a veniturilor la buget creşterea taxelor.

Excludem creşterea de taxe pentru a avea o creştere a veniturilor la buget", a spus liberalul.

Cîţu vrea să finanţeze deficitul prin împrumuturi. "Aşa fac toate economiile lumii"

Întrebat cum va putea România să finanţeze deficitul în criza COVID, Cîţu a afirmat că Guvernul va face acest lucru prin obţinerea de credite.

"Din împrumuturi. Bineînţeles. Aşa fac toate economiile lumii. Soluţia cu creşterea taxelor este cea mai proastă. România a luat această soluţie în trecut şi economia a intrat în criză şi şi-a revenit mult mai greu", a menţionat ministrul Finanţelor.

Ministrul Finanţelor explică de ce Guvernul nu a prezentat bugetul pe 2021

Florin Cîţu a reacţionat cu privire la acuzaţiile PSD care afirmă că Guvernul nu prezintă bugetul pe 2021 pentru a masca creşterea de taxe.

"PSD minte şi manipulează. Am spus că e şi doză de prostie acolo. PSD ştie foarte bine că legea finanţelor publice a fost modificată chiar de PSD în 2012. A fost votată de domnul Ciolacu în Parlament şi spune foarte clar: Guvernul prezintă în an electoral, în care alegerile au loc la final, bugetul este prezentat de noul Guvern la 15 zile de la învestire.



Ciolacu l-a votat cu mâna lui în martie 2012 în Parlament. Aici este o manipulare ordinară", a afirmat Cîţu.

De asemenea, ministrul Finanţelor a dat asigurări că PNL va prezenta un program de guvernare



"Vreau să vă readuc aminte că Ciolacu şi restul găştii în 2016 au venit cu acelaşi program de guvernare cu care vin acum, au spus că nu introduc taxe şi au introdus taxe şi în 2017 şi în 2018 şi în 2019. În fiecare au introdus taxe", a menţionat Florin Cîţu.