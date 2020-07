Florin Cîţu: "Socialiştii au lăsat stocurile ţării la zero. Aici vorbim de răspundere penală"

"Eu am spus că am încredere că economia își va reveni din trimestrul 3, pentru că am încredere că antreprenorii vor să-și țină compania să funcționeze. Ce putem noi să facem este furnizăm toate instrumentele de care au nevoie să poată să facă testarea.

Când a pornit această criză vă aduc aminte că aveam stocurile zero. Socialiștii au lăsat stocurile țării la zero. Trebuie să răspundă pentru asta. La un moment dat, cineva, o instituție a statului, trebuie să se ducă împotriva celor care au guvernat această țară și au lăsat stocurile zero. Aici vorbim de răspundere penală a celor care au fost guvernare până acum.

Dacă va fi nevoie ca statul să ajute pe partea de testare, poate și financiar, este posibil. Permanent suntem în discuții cu sectorul privat. Partea nouă pe care am adus-o în această guvernare este relația de parteneriat cu sectorul privat. Am fost transparenți, ne-am plătit facturile la timp și i-am ascultat de fiecare dată când au avut soluții, pentru că majoritatea măsurilor pe care l-am luat au venit după discuții cu sectorul privat.", a spus ministrul Finanțelor.

"Este managementul datoriei publice. Încercăm să avem o curbă a randamentelor cât mai pe termen lung și acest lucru fac toate țările. Un împrumut pe termen lung arată în primul rând că investitorii străini au încredere în acest Guvern. Să împrumuți un Guvern pe 30 de ani arată încredere. În perioadă de criză și dau exemplul 2008-2009 Guvernul României atunci nu se putea împrumuta decât pe 14 zile. Nu ne dădea nimeni mai mulți bani de 14 zile. De aceea a fost nevoie de FMI.

Noi, astăzi, o țară în curs de dezvoltare, ne împrumutăm pe 30 de ani la dobânzi în scădere și finanțăm un deficit pentru care în 2008-2009 FMI a cerut să vină în țară. Noi nu facem așa, și este o premieră pentru guvernarea României și pentru multe țări din lume. Să reușești să finanțezi un deficit atât de mare fără ajutor de la instituțiile internaționale cum ar fi FMI sau Comisia Europeană.

Al doilea lucru pe care îl arată acest împrumut pe 30 de ani – îți dă o stabilitate a curbei randamentului. Este important, dă o imagine clară pentru toți care se uită la România să vadă cum arată sănătatea acestei țări. Sunt două argumente puternice pentru a face aceste împrumuturi pe termen lung", a completat Florin Cîțu.

„Nu există niciun risc în acest an să rămânem fără finanțare. În niciun scenariu pe care l-am făcut nu avem acest risc. Din contră, după ce terminăm an va rămâne un buffer considerabil pentru guvernul următor să finanțeze dezvoltarea viitoare", a încheiat acesta.

