Florin Salam a dat cărţile pe faţă. Cu ce interlop celebru s-a afişat FOTO

În urmă cu mai bine de cinci ani, în plin scandal privind consumul de droguri, Salam s-a enervat la culme şi l-a asmuţit pe jurnalişti pe impresarul lui, Ion Petrişor, şi chiar a fugit din emisiunea "Necenzurat" de la Antena Stars atunci când a fost întrebat de un jurnalist dacă are legături cu Meme Fabjan.



Artistul a evitat să comenteze o fotografie în care apărea alături de urmăritul internaţional, lăsând să se înţeleagă faptul că poza în care apărea la momentul respectiv alături de albanez era una banală, făcută cu un fan oarecare. Numai că, zilele trecute, Salam a făcut publică o fofografie de familie în care, culmea, apare din nou „fanul oarecare” din 2014. Aflat, probabil, în trecere, prin casa manelistului.



În 2013, în timp ce albanezul era urmărit internaţional, Betty Salam discuta de zor cu Elena, „mătuşa” ei, care este consoarta lui Meme. O dovadă în plus că Salam şi Fabjan Meme se cunoşteau a fost o conversaţie publică, purtată între concubina interlopului şi fiica manelistului. În timp ce albanezul era "pe goană" (pe numele lui a fost emis un mandat federal de arestare pe 20 noiembrie 2012, la New York), Elena o întreba pe Betty Salam: "Întreabă fb (Fabian, evident - n.r.) e bn tati tău?" Precaută, fiica lui Florin Salam a evitat să dea prea multe detalii în spaţiul public, aşa că i-a răspuns Elenei: "Da. Îţi spun pe chat", notează spynews.ro.