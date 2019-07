Florin Talpan riscă să fie dat afară de la CSA Steaua. Ce i se reproşează după ce i-a luat marca, numele şi palmaresul lui Gigi Becali

Florin Talpan risca sa-si piarda postul pentru ca i-a cerut comandantului CSA Steaua, Pompiliu-Bixi Mocanu, sa-si dea demisia dupa ce echipa a ratat promovarea in Liga 3.

BOMBĂ în FOTBAL! FCSB are palmares ZERO şi a jucat ILEGAL în LIGA 1. Dezastru TOTAL pentru GIGI BECALI

Pompiliu-Bixi Mocanu spune ca Florin Talpan a comis numeroase derapaje si a promis ca va lua masuri dure in cazul sau. Totodata, i-a transmis sa-si ia gandul de la postul de comandant al clubului deoarece acest lucru nu se va intampla vreodata.

Florin Talpan, anunţ important după ce CSA Steaua a câştigat în instanţă PALMARESUL. Cu ce a rămas FCSB

"Nu cred ca poate domnul Talpan sa imi ia locul, indiferent de cat de mult isi doreste. Domnul Talpan are pozitia de consilier juridic sef, dansul isi depaseste in mod repetat atributiile si, pana la urma urmei, situatia se va regla la nivelul clubului, pentru ca nu mai putem accepta foarte mult derapajele dumnealui. Chiar nu stiu de unde are aceasta dorinta de a-si depasi conditia. Din punctul meu de vedere, ar trebui sa inteleaga ca e momentul sa revina la sentimente mai bune si sa isi faca datoria cu destul de mult succes pana acum", a declarat Pompiliu-Bixi Mocanu pentru Telekom Sport.

CSA Steaua are PALMARESUL ISTORIC. Tribunalul Bucureşti i-a dat lovitura decisivă lui Gigi Becali

Dupa ce a obtinut in prima instanta o decizie favorabila in cazul dosarului pentru palmaresul Stelei, Florin Talpan a declansat o noua ofensiva si a intors armele catre comandantul CSA Steaua. Talpan i-a cerut acestuia sa demisioneze de urgenta, considerandu-l vinovat pentru ratarea promovarii in Liga 3. In plus, juristul CSA Steaua a mai sustinut ca Mocanu i-a pus bete in roate in procesele cu FCSB.