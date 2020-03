Florin Talpan, reacţie virulentă după ce un avocat controversat pretinde că deţine MARCA STEAUA

Pompiliu Bota a dezvăluit că a câștigat marca Steaua la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și se va putea folosi de ea până în anul 2027. Avopcatul a precizat că-l va da în judecată pe Florin Talpan dacă va mai folosi marca Steaua.

"Falsul avocat Bota a înregistrat cu rea credință marca la EUIPO știind că marca Steaua este marca clubului. Or, această înregistrare este lovită de nulitate absolută. Pentru rea credință la înregistrare a fost anulată și marca lui Gigi Becali. Eu am mai spus aceste lucruri în presă, dar văd că tot se insistă pe acest aspect care a fost lămurit deja. Cu atât mai mult că falsul avocat afirmă în presă pentru ce a înregistrat marca, și anume ca să i-o cedeze lui Gigi Becali. Este un atu în plus și un probatoriu avantajos pentru mine în instanță. Se vede că domnul Bota nu a citit legea 84/1998! N-a câștigat nimic. A depus cu rea credință acea cerere la EUIPO. Noi vom cere anularea mărcii. Nu are niciun temei legal să ne dea în judecată. Alte comentarii nu mai am", a declarat Florin Talpan pentru ProSport.

Pompiliu Bota este un personaj controversat. După ce a urmat Facultatea de Drept din Oradea, a susținut că e avocat, iar în aprilie 2012 a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru că a exercitat această meserie fără drept de a profesa. Instanța nu l-a recunoscut ca avocat.