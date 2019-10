Scandalul pe fondul şcolii la Liceul Traian din Constanţa continuă. Eleva care a reclamat faptele, jignită de reprezentanta părinţilor

Din cei peste 48.800 lei strânşi la fondul şcolii, 37.000 lei se dupăpe asigurarea pazei. La Liceul Traian din Constanța sunt doi paznici de noapte plătiți de Primarie, însă părinții au vrut și un paznic în timpul zilei. Și au strâns bani pentru asta.

Asociația Elevilor din Constanța i-a cerut primarului ca până la 15 noiembrie să dispună finanțarea pazei tuturor școlilor din oraș. În caz contrar, elevii vor da în judecată Consiliul Local.

"Eu nu știu cum o să traiești cu gândul că pe diploma ta de absolvire o să ai trecut Liceul Teoretic Traian", acestea au fost primele cuvinte rostite astăzi, la ședința Consiliului Școlar al Elevilor, de către președinta asociației de părinți a liceului meu, ședință la care au participat reprezentanți ai elevilor, ai Poliției și ai Asociației de părinți.

A fost o ședință foarte constructivă, în cadrul căreia ordinea de zi a suferit o ușoară modificare, anume, s-a trecut de la "informarea cu privire la securitatea și siguranța elevilor", la cum să aruncăm mai bine cu pietre în persoana care a dat lucrurile pe față. De ce să discutăm despre moduri de rezolvare a unei probleme care ne afectează pe toți, când putem să venim în fața a 30 de elevi și să aruncăm cu pietre într-o persoană?

"Nu ai descoperit focul, dacă crezi că nu mai există tabele și din anii trecuți să știi că mai există"

"Tu nu ai dat fondul școlii, nu am ce discuta cu tine, nu primesc reclamații de la persoane care nu au contribuit. Cu asta am terminat."

Eu venisem la ședință cu scopul de a discuta despre modurile de rezolvare a problemei, nu venisem ca să fiu jignită și batjocorită în fața a 30 de colegi. În plus, mi s-a cerut revocarea din funcția de reprezentant al elevilor in Consiliul de Administrație, întrucât am pătat imaginea liceului.

Se pare că scopul ședinței nu a fost găsirea de soluții, ci discreditarea mea. Revin la vorbele reprezentantului părinților: DA, îmi este rușine că am ales să fac publică o neregulă de la mine din liceu, îmi este rușine de faptul că încercând să rezolv o problemă, nu sunt ascultată de persoanele care ar fi trebuit să-mi fie alături și care aleg să ma atace, în loc să se axeze pe găsirea unei soluții pentru binele nostru, al tuturor.

Când am întrebat cum văd ei rezolvarea problemei, s-a făcut liniște, urmând ca după sa revină la atacuri", a povestit Roxana Serban pe Facebook.

Eleva a anunţat că înaintea ședinței a depus o cerere prin care solicita convocarea Consiliului de Administrație cu scopul de a începe demersurile în vederea obținerii, de la Consiliul Local, a fondurilor necesare bunei funcționări a liceului.

"Există soluții pentru această problemă, pentru asigurarea pazei unității de învățământ și a cheltuielilor pentru consumabile fără ca părinții să fie nevoiți să scoată bani din buzunar.

Întrebarea e: cum poate o singură persoana să facă asta, atunci când în loc să fie susținută e pusă la zid? De ce alegem să ne complacem în situație și să atacăm pe cel care vrea să schimbe ceva, în loc să ne punem la treabă și să găsim soluții? De ce?", a mai scris eleva Liceului Traian.

Scandalul de la Liceul Traian din Constanţa a pornit după ce o elevă a făcut public tabelul cu banii strânși de la părinţii copiilor la fondul şcolii. Mare parte din banii strânşi erau folosiți pentru paza unității de învățământ, deși acest serviciu trebuie plătit de către Primaria Constanța, liceul aflându-se in proprietatea administrației locale, conform Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor – facilitatate pentru care Liceul Traian nici măcar nu a făcut cerere.