Ford a făcut publice primele imagini cu Puma, SUV-ul care va fi produs în totalitate la Craiova GALERIE FOTO

Ford România a dezvăluit în Centrul de Teste de Calitate din uzina Ford de la Craiova, primele imagini cu noul vehicul cu nume legendar, care se va produce la Craiova din toamna acestui an: Puma. Preşedintele Ford România, Ian Pearson, a explicat despre cum s-a născut ideea apariţiei Ford Puma, în anul 2017. Ford a testat piaţa, iar studiile companiei arată că în 2020 cererea pentru vehicule SUV va creşte cu 10% pe piaţa europeană, iar în 2027, cererea de astfel de vehicule va creşte cu încă 20%.

Oficialii Ford au anunţat că Puma va fi un vehicul 100% fabricat în România. Acesta se va produce la Craiova, în acelaşi timp cu primul SUV introdus de Ford în fabricaţie la Craiova, EcoSport. Compania nu a dat detalii despre viitoarea producţie concomitentă şi nici despre volumul de producţie sau despre preţul de pornire. Toate aceste date vor fi comunicate la lansarea producţiei, care va avea loc în toamnă.

Ford le-a dezvăluit jurnaliştilor din România două versiuni ale Ford Puma, respectiv ST Line, de culoare albastră şi Titanium (albă). Cu un design sportiv și atletic, noul SUV Ford Puma a fost construit pe platforma Fiesta, însă este mai lung cu circa 50 de centimetri. Noile dimensiuni creează imaginea unui mini-SUV de oraş, însă destul de puternic. Aspectul exterior este dinamic, iar garda de sol este ridicată. Farurile care au o formă aerodinamică sunt full led.

Capacitatea portbagajului este foarte mare, respectiv de 456 l, fără ca spaţiul din interior să fi fost afectat. Interiorul maşinii este modern şi confortabil. „Noi spunem că la interior, Puma este un sanctuar, în sensul că ai tot ce îţi trebuie", a precizat Ian Pearson. Tehnologiile utilizate de Ford sunt diverse, astfel că interiorul maşinii este luxos şi primitor. Scaunele din față ale lui Puma sunt primele cu masaj lombar din segmentul SUV al Ford. În plus, mini-SUV-ul are un acoperiș panoramic cu deschidere totală, care cuprinde două geamuri din sticlă durificată, ce creează o senzație mai spațioasă și mai aerisită pentru pasageri.

Maşina are funcția de Oprire-Pornire (Stop&Go) pentru traficul aglomerat etc. Puma utilizează 12 senzori ultrasonici, trei radare și două camere amplasate în jurul mașinii, pentru a oferi o gamă de tehnologii prezentate sub umbrela „Ford Co-Pilot360". Acestea îmbunătățesc nivelul de protecție, șofatul și parcarea, fiind proiectate pentru a face experiența de condus mai sigură și confortabilă.

„Disponibil în varianta de cutie automată de viteze cu șapte trepte, sistemul Adaptive Cruise Control cu funcția Stop & Go, Sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere (Speed Sign Recognition) și Sistemul de centrare pe mijlocul benzii ajută vehiculul să mențină o distanță confortabilă de condus față de autoturismele din față. Sistemul ajută, de asemenea, la reducerea stresului în timpul călătoriilor lungi, menținând vehiculul centrat pe banda sa de rulare și poate ajusta viteza vehiculului în limitele legale, monitorizând semnele rutiere. Acest lucru este în plus față de informațiile disponibile prin sistemul de navigație de la bord", informează Ford. Maşina mai este dotată cu noua tehnologie de Avertizare asupra pericolelor locale (Local Hazard Warning); încărcare wireless; clusterul de bord digital „true colour" de 12,3 inch etc.