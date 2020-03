Fost deputat: România se confruntă cu mai multe cazuri de CORONAVIRUS decât sunt raportate

Fostul deputat PDL a postat un mesaj pe pagina de Facebook în care povesteşte că un prieten de familie a sunat la linia TelVerde dedicată crizei coronavirusului și le-a spus că unul dintre copii săi are simptome asemănătoare cu cele ale coronavirusului. De la Direcția de Sănătate Publică i s-ar fi comunicat faptul că nu sunt testați decât oamenii care au intrat în contact cu cei veniți din Italia.

"Astia nu sunt zdraveni la cap!

Am un cunoscut. Copilul a fost la scoala si astazi stari de voma, febra, si tuse. Aseara pe grup parintii injurau profesorii si autoritatile ca nu au inchis mai devreme scolile, intrucat 70% dintre copii au aceleasi simptome de probleme gastrointestinale, febra si tuse.

Cunoscutul meu a sunat la tel verde Coronavirus sa intrebe unde sa faca testul pentru copil ca ei stau si cu parintii lui care au peste 65 de ani. Idiotii de la DSP i-au spus ca NU se fac testari decat DACA AI STAT IN PREAJMA CUIVA INTORS DIN ITALIA!

Bai oamenilor voi sunteti zdraveni la cap ? Doar daca ai stat langa un intors din Italia se presupune ca ai coronavirus? Voi sunteti cretini ? in conditiile in care de 2 saptamani doar le Otopeni au aterizat peste 8000 de romani intorsi din Italia care s-au plimbat prin tot Bucurestiul ?

Cucoana de la DSP a spus ca asta este dispozitia primita de ei si nu vor testa pe nimeni care nu declara ca a stat langa cineva intors din Italia.

De aia sunt raportate doar 17 cazuri in Romania pentru ca tembelii astia pur si simplu refuza testarea celor care probabil au deja coronavirus luat din locuri publice.

Din cauza acestor cretini o sa fie prapad in Romania; sunt incompetenti, prosti, si isi bat joc deliberat de romani ; in loc sa ia imediat masuri de preventie astia refuza testarile...a da uitasem , nici nu prea au cu ce sa testeze ca aproape s-au terminat kiturile de testare si abia de maine zicea Costache ca vine lotul ala nou de 4500 de teste care banuiesc ca tot la romanii intorsi din Italia il vor folosi . Mari cretini mai salasuiesc in tarisoara asta!", este mesajul lui Iulian Urban.