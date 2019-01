Fostul iubit al Ioanei Băsescu a fost condamnat pentru finanţarea ilegală a campaniei lui Traian Băsescu

Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti pe 21 ianuarie si nu este definitiva. Potrivit portalului instantelor, afaceristul nu a contestat aceasta decizie.



In acest caz, Giovanni Francesco a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA pentru o condamnare de 1 an si 6 luni de inchisoare. Potrivit minutei instantei, judecatorii i-au confiscat suma de 100.000 de lei, bani care ar fi fost dobanditi de Giovanni Francesco prin savarsirea infractiunii de spalare a banilor.



"Mentine masurile asiguratorii dispuse de procuror in vederea acoperirii pagubei produse prin infractiunea de evaziune fiscala, pana la concurenta sumei de 735.098 lei", se mai arata in sentinta.



Cazul lui Giovanni Francesco a fost separat de dosarul in care procurorii DNA au trimis in judecata mai multe persoane, printre care Elena Udrea, Ioana Basescu, Dan Andronic, aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.



Potrivit DNA, o parte din banii folositi in campania lui Traian Basescu din 2009, fonduri care ar fi provenit de la Oil Terminal, ar fi ajuns in conturile firmei lui Giovanni Francesco. Totul s-ar fi facut la instigarea Ioanei Basescu.



Giovanni Francesco si Ioana Basescu ar fi folosit o parte din bani pentru plata unei excursii in Cuba, iar alte sume au fost retrase si cheltuite in aceasta calatorie.



Giovanni Francesco ar fi folosit alte sume de bani, care proveneau dintr-un contract incheiat cu o companie de cablu, pentru plata unor servicii prestate in campania electorala a lui Traian Basescu. Printre acestea, inclusiv pentru plata societatii care a realizat pagina de internet basescu.ro sau pentru plata unor servicii de consultanta prestate de firma lui Dan Andronic.



A recunoscut tot



In rechizitorul prin care Ioana Basescu, Elena Udrea si Dan Andronic au fost trimisi in judecata, se arata ca Giovanni Francesco a recunoscut acuzatiile. De altfel, el este protagonistul mai multor interceptari ambientale, alaturi de Ioana Basescu.



"Inculpatul Francesco Giovanni-Mario a recunoscut savarsirea faptelor si a aratat ca a actionat la cererea concubinei sale, inculpata Basescu Ioana, care i-a indicat toate contractele pe care le-a semnat si toate platile pe care le-a efectuat in contul serviciilor de publicitate.



Inculpata Basescu Ioana a primit aceste informatii de la inculpata Udrea Gabriela Elena si s-a ocupat de intocmirea contractelor si a facturilor direct sau prin intermediul angajatelor sale", se arata in rechizitoriul DNA.