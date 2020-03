Fostul iubit al Otiliei Bilionera, aroganţă din puşcărie. Ce le-a transmis judecătorilor din România

Deoarece se simte bine în acel loc, fostul iubit al Otiliei Bilionera a contestat extrădarea şi a solicitat să fie audiat prin comisie rogatorie, în ţara din America Centrală, scrie Spynews.ro.

Franco este acuzat că a încercat să omoare o femeie, ca să îi dea o lecţie soţului acesteia. Este vorba despre nevasta lui Răzvan Lucan, zis Românu, pe care Franco a încercat să o ucidă, în plină stradă, sub nasul unor jandarmi.

Citeşte şi: Otilia Bilionera s-a căsătorit într-o moschee. Primele declaraţii despre nunta cu afaceristul de 28 de ani

Dosarul în care Franco este judecat pentru tentativă de omor a fost disjuns dintr-un altul, înregistrat la Tribunalul Bucureşti anul trecut, în care Giani Hingheru a fost condamnat, recent.

„Condamnă pe inculpatul MURGUI GIANI la pedeapsa de 6 ani inchisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor. (...) Contopeste pedepsele aplicate inculpatului si dispune ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare, la care adauga sporul obligatoriu de 4 luni, pedeapsa rezultanta pe care acesta urmeaza sa o execute in regim de detentie fiind de 6 ani si 4 luni inchisoare.

In baza art.45 alin.1 si 5 din C.p. aplica alaturi de pedeapsa principala pedepsele complementare si accesorii in continutul si pe durata susmentionata. În temeiul art.399 alin.1 C.p.p., menţine măsura arestării preventive a inculpatului Murgui Giani.

În temeiul art.72 C.p., deduce durata reţinerii şi a arestării preventive, de la data de 17.05.2018 la 18.05.2018 (masura retinerii), respectiv de la 18.05.2018, la zi (arestul preventiv). În baza art.7 din Legea nr.76 din 08.04.2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea înscrierii în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Constata ca actiunea penala cu privire la inculpatul Pascu Francisco Gabriel si actiunea civila in intregul sau au fost disjunse prin Incheierea din 13.11.2019, solutionarea acestora urmand sa aiba loc in dosarul nr.34360/3/2019”, au decis magistraţii.

Otilia Bilionera, ameninţată cu moartea

Otilia Bilionera a dezvăluit a fost ameninţată cu moartea şi a trăit clipe de teroare. Artista a cerut ajutorul Poliţiei ca să fie escortată şi să ajungă acasă în siguranţă.

Otilia Bilionera a dezvăluit la o emisiune tv că a trăit clipe de groază în Pakistan, unde a avut un concert.

"S-a întâmplat acum doi ani de zile, la primul meu concert în Pakistan. Am primit ameninţări pe reţelele de socializare că dacă ajung la concert voi fi împuşcată. Am vrut să renunţ la concert, dar organizatorii mi-ai trimis clipuri video în care apăreau mulţi oameni care mă aşteptau... Am fost tot timpul escortată de două maşini de poliţie cât am fost acolo", a spus Otilia Bilionera.