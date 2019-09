Fostul iubit turc al Ioanei Filimon, acuzaţii grave. "Mi-a luat banii şi un inel foarte scump"

S-a spus că Ioana Filimon ar fi fost sechestrată de iubitul turc, însă Cengiz Şıklaroğlu neagă acest lucru, ba chiar vine cu alte acuzaţii.

"Mi-a luat banii, dar și un inel extrem de scump. Am discutat cu ea în urmă cu câteva săptămâni și i-am cerut să îmi înapoieze inelul. Am plătit pe el 27.000 de dolari și este un obiect special pentru mine. Banii nu mă interesează, i-am zis acest lucru și Ioanei. Am tratat-o ca pe o prințesă, am iubit-o, dar gata, vreau să pun punct relației. Ioana e o mare mincinoasă", a declarat Cengiz Şıklaroğlu.

