Fostul ministru al Muncii despre majorarea pensiilor cu 20% înainte de 1 septembrie: "E o minciună gogonată"

"O să tot avem parte de planuri din acestea. Practic PNL a intrat în logica de campanie pentru anticipate. Din păcate, e o minciună gogonată. Este un scenariu extrem de sumbru, din punctul meu de vedere. În primul rând ați văzut că a spus ministrul Muncii că noi cerem date zilnic de la Ministerul Finanțelor. Orice contabil râde de această chestiune.

Să spunem că fac o majorare de 20% acum, înaintea alegerilor anticipate. După, vă dați seama că la 1 septembrie nu or să mai facă nimic, iar pensionarii vor fi văduviți de cei până la 1775 de lei, valoarea punctului de pensie. Vreau să iasă public dacă vor să facă așa ceva și să îi credem. Eu îi felicit dacă fac acest lucru. Dacă nu vor face asta, la 1 ianuarie 2021, când va trebui ca valoarea punctului de pensie să meargă în continuare la 1775 de lei, de fapt, ea va fi în jur de 14-15%, cum vor să dea ei înainte de anticipate. Asta înseamnă 1400 și ceva de lei", a spus Marius Budăi la Antena 3.

Reamintim că Violeta Alexandru, ministrul Muncii, declarat ca pensiile vor crește de la 1 septembrie, așa cum prevede legea și a atras atenția asupra mai multor probleme, pe care spune ca va lucra să le rezolve, dar are nevoie de mai mult de trei luni, cât are momentan în funcție.

"Consider ca sistemul de pensii are nevoie de un audit, o noua lege fara acest audit al bulversa cu totul. Imi spun oamenii ca sunt umiliti de casele de pensii si asa este, statul a esuat in a gestiona aceste arhive. E nevoie de un moment 0. Pensiile vor creste, sumele sunt incluse in buget. Eu sunt ministrul muncii si sunt chemata sa aplic legea in vigoare. Nu am niciun element care sa ma faca sa sugerez ca aceasta majorare nu se va intampla", a declarat Violeta Alexandru.