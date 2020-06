Fostul soţ al Mădălinei Manole şi tatăl artistei, faţă în faţă la notar: "Nu se vinde cât voi trăi eu"

"Am impartit la mostenitorii mei averea sotiei, adica apartamentul ca se imparte in doua. Partea mea şi partea sotiei. La partea sotiei mai am si eu dreptul si restul cei doi mostenitori, baiatul meu si fata daca traia... copilul fetei. Copilul fiind minor a venit taica-su.

Nu a renuntat nimeni la nimic. Fiecare isi ia conform legii partea lui. Urmeaza ca eu sa stabilesc ce voi face, casa nu o voi vinde. Ala nu se va vinde cat voi trai eu. Este munca mea si a sotiei mele. O casnicie de 50 de ani care nu se poate sterge cu buretele. Sper ca voi face rost de partea financiara si il voi despagubi pe nepotul meu", ne-a declarat tatăl Mădălinei Manole.

Petru Mircea şi-a crescut singur fiul

Soțul Mădălinei Manole și-a crescut singur fiul, fiind ajutat din când în când de părinții lui. Scandalul dintre el și familia Manole a lăsat urme atât de adânci, încât fratele și socrii Mădălinei nu și-au mai văzut nepotul de aproape zece ani.

Petru Mircea a încercat să îi explice băiatului său că mama lui se află printre îngeri, că l-a iubit mult și că îl veghează de acolo de unde e. În urmă cu doi ani, însă, el a trebuit și să îi explice acestuia și felul în care a murit Mădălina:

“Petru este un copil inteligent, pasionat de tehnologie. Tatăl lui trebuia să îi spună, pentru că altfel ar fi aflat de pe internet, fie de la vreun copil i-ar fi spus la școală. I-a povestit tot, cum a găsit-o, despre biletul de sinucidere.

I-a spus că mama lui a ales să se elibereze de povara apăsătoare cu care trăia în suflet. Băiatul a pus întrebări și a primit răspunsuri. El este foarte matur și a înțeles. Petru Mircea s-a pregătit mult pentru acest moment, a întrebat fel de fel de psihologi cum ar trebui să procedeze”, au mărturisit surse apropiate sunetistului de la ProTV, pentru Playtech.ro.

În această perioadă de pandemie, Petru Mircea a ales să își ducă fiul la bunici la Botoșani: “Copilului îi este mult mai bine acolo, iar bunicii îl răsfață cât e ziua de lungă. La vila din Otopeni ar fi stat singur foarte multe ore pe zi. Pentru merge o dată pe lună să își vadă fiul” au dezvăluit aceleași persoane pentru sursa menţionată mai sus.