Fotbaliştii Bolognei, gest emoţionant pentru antrenorul lor Sinişa Mihailovic, bolnav de leucemie. Ce au făcut după victoria cu Brescia

Chiar de pe patul de spital, în timp ce echipa sa era condusă la pauză de Brescia, cu 3-1, Mihajlovic a luat legătura cu jucătorii săi, la vestiare. Rodrigo Palacio, atacantul Bolognei, a povestit cum lucrul acesta i-a ajutat să întoarcă scorul şi să câştige cu 4-3. "Mihajlovic era furios la pauză şi noi am preluat atitudinea asta. Am încercat să ne folosim de acest lucru când am revenit pe teren. Datorită mentalităţii sale, am reuşit să jucăm în acest fel", a povestit Rodrigo Palacio.

Faptul că antrenorul lor era foarte furios i-a motivat să câştige meciul, iar pentru că au reuşit acest lucru, au ţinut să îl viziteze chiar la clinica unde urmează tratamentul pentru leucemie. Autocarul echipei a oprit în dreptul geamului unde este internat Mihajlovic, iar fotbaliştii au coborât, l-au salutat şi i-au mulţumit. "Hai Sinisa, ale, ale!" au scandat aceştia, în timp ce antrenorul îi privea de la geamul salonului.

Bologna players visited their coach Sinisa Mihajlovic, who’s battling cancer and undergoing chemotherapy, in the hospital to celebrate with him their victory against Brescia last night. https://t.co/HP606gVJqr