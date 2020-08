Graţian şi Ciprian Duduianu, mutaţi de urgenţă din Arestul Central. Ce s-a întâmplat cu fraţii lui Emi Pian

Graţian şi Ciprian Duduianu, fraţii interlopului Emi Pian, decedat în urmă cu o săptămână într-un conflict în sectorul 6 al Capitalei, au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Fraţii lui Emi Pian urmează să fie prezentaţi magistraţilor Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă. Cei doi sunt acuzaţi că l-au agresat pe Richard Emanuel Gheorghe, principalul suspect în cazul uciderii lui Emi Pian, liderul clanului Duduianu.

"La data de 4 august, în jurul orei 02.00, în contextul agresiunii care a condus la decesul victimei F.M. (Florin Mototolea - n.red.) cei trei inculpați l-au agresat pe numitul G.E.R., cu intenția de suprimare a vieții acestuia, lovindu-l în mod repetat cu picioarele și cu obiecte contondente și tăietor-înțepătoare, acesta suferind leziuni traumatice la nivelul capului, feței și brațelor, care au impus internarea sa", conform Parchetului Capitalei.

Elvis Pian, fratele "Regelui" Emi Pian, decedat în urma unei reglări de conturi cu un membru al unui clan rival, a intervenit miercuri în direct la România TV, unde a intrat în dialog cu Victor Ciutacu pe tema uciderii fratelui său şi a percheziţiilor efectuate miercuri de poliţişti la mai multe locuinţe ale mebrilor clanulurilor Duduianu şi Rinu.

Polițiștii și procurorii din București au efectuat, miercuri dimineață, mai multe percheziții la adresele unor membri ai clanului Duduianu. Mascații au descins inclusiv la casa fostului lider, Emi Pian, ucis în urmă cu o săptămână, dar şi la câteva adrese unde stau membri ai clanului rival Rinu.

Elvis Pian a confirmat faptul că era prezent la domiciliu atunci când politia a descins la domiciliul clanului Duduianu şi i-a ridicat pe fraţii săi, dar spune că nu sunt vinovaţi de nimic şi nici nu se ocupă cu cămătărie, ci cu intermedierea de vânzări de maşini din occident.

Ati fost audiat?

Nu, pentru ca nu ma aflam in tara, el a murit la ora 3 si eu am ajuns la 6 dimineata.

Azi erati acasa cand au venit mascatii?

Da, suntem oameni si avem toti dureri pe acest pamant. Chiar ma bucur ca s-a intamplat asa, ca legea e una pentru toti. Se vorbeste foarte mult de familia noastra, despre Emi care nu mai e. La fel si noi, ca purtam numele Duduianu, ca am avut un bunic cu numele asta, dar noi nu suntem cum zice lumea si presa. Daca am gresit, sa platim. Seful actiunii de azi m-a luat deoparte in curte si m-a intrebat "ia spune, unde te-ai intalnit cu sefii politiei?". Pai fratele meu era mort in casa si eu ma intalneam cu sefii politiei. M-a sunat o fata de la presa si ar fi zis ca m-am intalnit cu sefii Politiei intr-o biserica si vreau sa dezmint. Eu unul, Elvis, nici nu cunosc vreun sef al Politiei, eu nici pe comandantul Sectiei 19.

Am inima indurerata, nu m-am intalnit cu nimeni, nimeni din familia noastra nu s-a intalnit cu vreun reprezentant al politiei, zvonurile astea sa dispara.

Cu ce va ocupati, ce afaceri aveti?

Am fost in vacanta in Olanda, mi-am luat un apartament in chirie, ca erau restrictii cu COVID. Aici in Romania aduc masini si le revând, la fel si fratii mei.

Va ocupati cu camatarie?

Nu e adevarat, se poate verifica. Nu s-a ridicat nimic azi decat actele de la casa, nu s-a gasit nimic la perchezitie. Fratii mei sa plateasca, daca sunt vinovati. De unde sa avem noi intalniri cu politia, noi suntem considerati infractori.

Un membru al familiei dvs a confirmat ca a existat o vizita a unui oficial al politiei cu care ati convenit niste reguli.

Nu este adevarat, nu a intrat nimeni la noi in casa. Au venit mai multi reprezentanti, intrau in curte ca sa numere persoanele sa nu depaseasca 50, ca daca depaseam 50 ne dadea afara pe toti. Domnii politisti ne-au rugat sa respectam legea cu COVID, masti, manusi, sa pastram distanta, asta e normalitatea.