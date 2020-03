FRF a decis când se va relua LIGA 1. Cum se va juca în PLAY OFF şi în CUPA ROMÂNIEI

Liga 1 a fost intrerupta initial pana pe 31 martie, printr-o decizie a Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal. Pe 16 martie a fost decretata starea de urgenta, de presedintele Klaus Iohannis, pentru o perioada de 30 de zile.

"S-au luat in calcul mai multe variante, iar cea mai probabila este cea cu inceperea antrenamentelor la 16 aprilie, dupa ce se incheie starea de urgenta, iar reluarea campionatului Ligii 1 la 16 mai. Asta ar fi cea mai buna varianta. In situatia asta meciurile din Cupa Romaniei se vor disputa numai intr-o mansa, nu tur-retur. Iar play-out-ul va intra cu patru etape in luna iulie, dar play-off-ul se incheie inainte de 30 iunie, data stabilita de UEFA. Asta este una dintre variantele propuse, concluzia la care s-a ajuns in urma primei sedinte a comisiei de lucru infiintata de FRF, dar decizia finala se ia si dupa discutia cu cluburile", a afirmat Emilian Hulubei.

"A doua varianta ar fi ca meciurile din Liga 1 sa se joace intr-o singura mansa din 13 iunie. La Liga 2 s-a propus sa se faca play-off si play-out cu 8, respectiv 10 echipe si tot cu un singura mansa. Iar la Liga 3 la fel, tot play-off si play-out, 8 si 8, o singura mansa. Acum ramane sa se discute la nivelul fiecarei ligi si sa se ia o decizie", a mai spus presedintele AFAN.

