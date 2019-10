"Frigiderul e gol, îl ţinem în priză doar pentru pastile". Drama unei familii cu cinci copii, care are nevoie de ajutor

Familia Radu nu se lasa doborata de greutati, strânge din dinți si se ia la tranta cu viata, visând la un viitor bun. Un băiat și patru fete, cu vârste cuprinse între 6 si 18 ani, cunosc prea bine si hidoasa foame, dar nu se plâng.

Estnews.ro a realizat un reportaj cu această încercată familie din satul Ghermăneşti, din comuna vasluiană Drânceni. Traiesc din ajutorul social, din alocații si din mici câștiguri sezoniere. Tatal are grija de vacile satului, iar mama, Nicoleta, munceste pe la vecini, pentru un banut in plus. Cei cinci copii merg la scoala. Antonia e cea mai mică si are 6 ani, iar fata mai mare e la Liceul Teologic, la Husi. Emanuel are 10 ani, Alina 12, iar Petronela 13. Sunt deștepți foc, vorbareti, sunt educați frumos și modestia ii caracterizează de la mic la mare.

"Fratii scriu pe foi atunci cand nu au caiete, muncesc sa adune un banut pentru o carte, mananca pe săturate la centrul social din sat, sunt cuminți, iar puținul mesei lor il împart cu două mâțe slabanoage si un cățel. Nu au un calculator pentru temele de la școală, dar nici nu indrăznesc sa spere ca vor avea curand. In toata casa e o singura masa, asa ca unii isi fac temele pe pat sau pe jos", scriu jurnaliştii vasluieni.

"Cand incepe școala, mama ne ia caiete, pixuri, pe rand. Trec si doua saptamani pana avem toti ce ni se cere. Dar avem. Asta e important. Profesorii ne inteleg, ne asteapta pana aducem bani de carti. Chiar anul asta, imi trebuia o carte la romana, iar mama nu reușea să adune. Ca un miracol, a facut rost de bani in ultima clipa: a dat căruța la un om si mi-a dat bani de carte. A fost bine.

Au fost si ani cand am scris pe coli până am avut caiete sau am scris la mai multe obiecte pe un caiet. Trebuie sa invatam, sa terminam o scoala, sa avem painea noastra. Ce vrem noi?! Pai, am vrea mâncare, alimente. Nu avem nicio preferinta. Mâncare sa fie, noi nu suntem mofturosi, mâncăm ce e, dar sa fie ceva acolo! Ati vazut frigiderul! De multe ori, mama sta si se uita la noi cand mâncăm. Spune ca ei nu ii e foame. Asa sunt mamele", spune Petronela, 13 ani.

"Nicoleta Radu are 46 de ani si e modelul femeii vrednice de la sat, desprinsă parca din carti, care da piept cu greutatile in timp ce lacrimile i se innoada in barba. O mama cu chipul desfigurat de un accident stupid suferit în copilărie, dar isteață, tenace si ambițioasă, isi doreste ca fiul si cele patru fete sa razbeasca in viata", este caracterizarea fîcută mamei.

"Se intampla des sa nu am ce le pune pe masa. Ne bazăm pe fasole, cartofi, iar atunci cand ne lipsesc si astea, inventez o mâncare din faina si ceapă si dam înainte. Avem mare noroc ca li se ofera de la Primarie mese calde la Centrul din sat, dar când ajung acasa, deh.... De fata mai mare e cel mai greu, ea face naveta la oras, pleaca flamanda, se întoarce flamanda. Uneori, gaseste ceva de mâncare, alteori, nu. Facem impreuna. Eu muncesc si pe mult, dar mai ales pe putin, ca stie lumea ca esti sărac și te mai ia in ras... Nu pot sa strâng un ban.

Vin acasă de pe dealuri si le incropesc o mancarica, un borș, o mămăligă sau niste turte. Mi se rupe sufletul, copiii mei merita mai mult, însă oricât am munci, eu si sotul meu nu le putem asigura decât un minim necesar. Frigiderul e gol, il ținem in priza doar pentru pastile. Caiete le cumpăr pe rand, cărți, la fel. Iau pe datorie, de la magazin, altfel nu am rezista! Va dati seama, sunt cinci pixuri odata! Un laptop le-ar trebui, pentru ca au teme pe internet. O asteapta pe sora lor mai mare, care are telefon si cauta fiecare informațiile care le trebuie. E greu! Cei patru mici isi iau dimineata cate un pachet de biscuiti, pe datorie, cate 1 leu fiecare, pentru pauze. Dar nu ma las! Ii trimit curați la scoala, ii ajut si ii ascult la lecții. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vor reuși in viata!", spune mama celor cinci copii.

"Cei sapte, traiesc din aproximativ 1.500 lei/luna, la care se adauga alte cateva sute de lei, cat castiga parintii muncind in sat, sezonier. Locuinta lor e saracacioasa, dar foarte curata. Se ajuta unul pe altul, discuta si rezolva toate problemele impreuna. Nicoleta Radu stie ce inseamna sa fii sarac si exclus de cei din jur, insa asta nu i-a stirbit caracterul. Ea isi creste copiii frumos, dupa chipul si asemănarea sa", se arată în încheierea reportajului.