FRIPTURA DE MIEL la cuptor după reţeta bunicii de Paşte. Secretul pentru un MIEL LA CUPTOR delicios

Friptura de miel la cuptor traditionala. Reteta pentru friptura de miel dupa reteta bunicii. Friptura de miel nu poate să lipsească de pe masa tradiţională de Paşte dar poate fi consumată şi în restul anului, mai ales că în supermarket găseşti în orice perioadă carne de miel. Pentru ca friptura să iasă exact ca şi cea pregătită de bunica, trebuie să urmaţi o reţetă simplă. Reţeta este garantată, mai ales dacă veţi pune toate ierburile aromatice şi usturoiul, care sunt de fapt secretele reuşitei depline…….

INGREDIENTE: 1 pulpă de miel (de preferat pulpa din spate) de 2 kg cartofi noi 6-7 caţei mari usturoi 1 pahar mare vin alb 1 cană de apa 50 ml ulei de măsline sau floarea soarelui 2-3 crenguţe rozmarin 2-3 crengute măghiran proaspăt sare piper

Spălam pulpa foarte bine şi o ştergem cu un şervet de bucătărie. Curăţăm usturoiul şi-l tăiem în bastonaşe sau feliuţe. Cu ajutorul unui cuţit ascuţit, înţepăm adânc pulpă din loc în loc, pe ambele părţi. În găurile formate introducem usturoiul. Ungem pulpa cu ulei de măsline sau de floarea soarelui, o frecam cu sare şi piper din belşug şi o aşezam în tavă unsă şi ea cu câteva linguri de ulei. Adăugăm în tavă vinul şi apa călduţă şi pudram carnea cu câteva ace de rozmarin prospat şi cu câteva frunze de maghiran.

Acoperim tava cu folie de aluminiu şi o băgam în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru o oră şi jumătate. După primele 30 minute, scoatem tava din cuptor şi întoarcem pulpa pe cealalata parte. O acoperim şi o mai lăsăm încă 30 de minute la cuptor după care o descoperim din nou, o întoarcem şi adăugăm în tavă cartofii noi spălaţi bine dar necurăţaţi, plus încă câteva ace de rozmarin şi maghiran.

Acoperim din nou şi mai lăsăm încă 30 minute la cuptor. După ultimele 30 minute, descoperim tava şi lăsăm pulpa şi cartofii la rumenit pentru încă 20-30 minute. În tot acest timp, avem grijă că sosul din tavă să nu scadă iar dacă se întâmplă acest lucru, mai adăugăm apa călduţă amestecată cu puţin vin.

Din 10 în 10 minute, ungem cu o pensulă pulpa cu sosul format în tavă. Când s-a rumenit frumos, stingem focul şi o putem servi.

MIEL LA CUPTOR

Horia Vîrlan, «Cireaşa de pe tort», Prima TV

Ingrediente: 2 kg miel (asta înseamnă cam un sfert de miel - pulpă spate sau faţă, cu piept), 10-12 cartofi noi mici, 3 căţei de usturoi, două linguri de ulei de floarea- soarelui, o cană de vin roşu sec, 4 roşii medii, 3 crenguţe de cimbru, o linguriţă de sare, o jumătate de linguriţă de piper negru măcinat.

Preparare: şterge bine mielul cu o cârpă umedă. Zdrobeşte usturoiul şi amestecă- l cu condimentele, apoi cu cimbrul şi cu uleiul. Spală bine cartofii noi. Încinge cuptorul la temperatură mare. Stropeşte o tavă cu puţin ulei, apoi aşază cartofii. Unge bine sfertul de miel, de jur-împrejur, cu amestecul de usturoi şi condimente, apoi aşază-l peste cartofi.

Bagă-l la cuptor, la temperatură mare, timp de 20 de minute, apoi redu focul, stinge carnea cu vin şi coace-o încă o oră. Taie roşiile în două şi adaugă-le în tavă. Continuă coacerea încă 20 de minute. Verifică dacă este făcută carnea şi apoi scoate- o. Serveşte-o cu cartofii şi sosul din tavă, dar şi cu salată verde.

“Cea mai bună mâncare este cea pe care ai învăţato de la mama ori bunica, aşa că eu declar că reţeta aceasta de friptură de miel este cea mai bună, deoarece o ştiu de la mama”, ne-a dezvăluit Horia Vîrlan.

Cotlet cu coniac

Patrizia Paglieri , «MasterChef», PRO TV

Ingrediente: 180 g cotlete de miel, 10 g mentă proaspătă, 30 g unt, sare, piper, 30 ml coniac, 5 grame sos brun (demiglacé).

Preparare: se condimentează cotletele cu sare şi piper. Se pun în tigaie untul şi menta tocată mărunt, iar după ce se topeşte untul, se pun cotletele. Se gătesc în jur de 3 minute pe fiecare parte. Se adaugă coniacul şi se flambează. La final se pune sosul brun.

Pulpă de miel cu os, coaptă încet

Adrian Hădean, «MasterChef», PRO TV

Ingrediente: pulpă de miel feliată (secţionată transversal, cu grosimea de 2 cm), sare grunjoasă, piper proaspăt măcinat, roşii cherry, frunze de mentă (pot fi înlocuite cu busuioc sau oregano, după gustul fiecăruia), 200 ml vin alb sec, 100 ml apă.

Preparare: scoate carnea din ambalaj şi las-o la aer 25 de minute, apoi presară peste ea sare şi piper din belşug. Încinge o tigaie şi frige pulpa 2-3 minute pe fiecare parte - este important să se rumenească la exterior şi în felul acesta să capete aromă.

Pune apoi carnea într-un vas rezistent la temperaturi mari, acoper-o cu roşii cherry şi frunze de mentă (sau alte ierburi). Opăreşte vinul, amestecă-l cu apa şi toarnă amestecul peste carne. Acoperă vasul cu un capac sau cu folie de staniol şi pune-l în cuptorul încins la 200 de grade Celsius.

Coboară temperatura la 150 de grade şi lasă carnea la copt 4 ore. Îndepărtează folia şi mai lasă la copt o oră, la aceeaşi temperatură. “Serveşte cu salată, cartofi copţi sau sfeclă coaptă, cu sosul rămas în vas şi cu roşiile cherry”, ne mai sfătuieşte chef Hădean.

Cotlet de miel în crustă de leurdă

Adrian Hădean, «MasterChef», PRO TV

Ingrediente: 3 cotlete de miel, 15-20 frunze de leurdă, o legătură de pătrunjel, 4 linguri de ulei de măsline, 3 linguri de pesmet cu granulaţie mare, o lingură de parmezan ras, sare grunjoasă, piper proaspăt măcinat, muştar de Dijon.

Preparare: rupe frunzele de leurdă şi pune- le într-un blender cu pătrunjelul, uleiul de măsline, pesmetul şi parmezanul. Mixează 30-40 de secunde, până obţii un amestec omogen, dar nu foarte fin. Presară sare şi piper peste cotletele de miel. Lasă-le să stea 10 minute, apoi frige-le câte trei minute pe fiecare parte.

Încinge cuptorul la 220 de grade Celsius (foc mare). Unge cotletele cu muştar pe fiecare parte şi înveleşte-le în amestecul cu leurdă, presând uşor cu palmele. Pune-le apoi pe hârtie de copt într-o tavă sau pe grătarul din cuptor.

Ţine-le în cuptor 5 minute pentru a fi gătite mediu (recomand cu căldură) sau 7-8 minute pentru a fi bine făcute. “Serveşte cu cartofi fierţi şi sotaţi în unt cu rozmarin. Asortează cu felii subţiri de căpşună, pară zemoasă sau ananas, se potrivesc foarte bine cu crusta mielului!”, ne mai dezvăluie chef Hădean.

Ciolan cu ierburi

Cătălin Scărlătescu, «Hell’s Kitchen - Iadul bucătarilor», Antena 1

Ingrediente: ciolan de berbec, usturoi, cimbru şi rozmarin proaspete, sare de mare, piper măcinat, unt, vin.

Preparare: ciolanul (cu tot cu os) se aşază într-o tavă cu puţină apă. Tava se acoperă cu folie de aluminiu şi se dă la cuptor, la 120 de grade Celsius, timp de 3 ore şi un sfert. După acest timp, se scoate folia, se creşte temperatura la 160 de grade şi se mai lasă tava în cuptor până se rumeneşte carnea.

Se pun într- o tigaie untul şi usturoiul zdrobit, se lasă până se aureşte usturoiul, apoi se adaugă ierburile rupte cu mâna, sare şi piper. Se amestecă bine, se pune carnea în tigaie şi se rostogoleşte, ca să se îmbibe cu unt şi să ia aroma ierburilor. Se pune un strop de vin alb (de preferinţă chardonnay) şi se lasă puţin, să se evapore alcoolul.

Pulpă de miel cu muştar

Sorin Bontea, «Hell’s Kitchen - Iadul bucătarilor», Antena 1

Ingrediente: pulpă de miel fără os, muştar de Dijon, câteva felii de pâine albă toast, vin alb sec, rozmarin, pătrunjel şi salvie proaspete, sare, piper, 2 căţei de usturoi, ulei de măsline, câteva legume pentru a face un pat în tigaie - ceapă, morcov, ţelină.

Preparare: pulpa de miel dezosată se leagă cu sfoară şi se strânge ca un rulou. Se dă cu sare şi cu piper, apoi se pune în tigaia încinsă şi se lasă doar cât să prindă culoare - i se dă faţă, cum se spune, pe toate părţile. Nu se pune ulei, pentru că are deja grăsime.

Se lasă carnea să se răcească, se unge cu muştarul de Dijon în care se pune puţin vin alb, apoi se acoperă cu un mix din miez de pâine albă, rozmarin, salvie şi pătrunjel tocate mărunt, usturoi tocat mărunt şi ulei de măsline.

Asta e, de fapt, “îmbrăcămintea” pentru ruloul de carne. Se dă apoi la cuptor, la foc mic spre mediu, pe patul de legume. Sugestia chefului: “Se serveşte cu salată verde şi ceapă verde sau cu piure de cartofi cu usturoi ori chiar cu piure de cartofi cu trufe, dacă doriţi ceva mai sofisticat”.

Plăcintă de berbecuţ

Florin Dumitrescu, «Hell’s Kitchen - Iadul bucătarilor», Antena 1

Ingrediente: 1,5 kg pulpă spate de berbecuţ tocată, 50 ml ulei de măsline, 200 g ceapă albă tocată, 450 ml vin roşu sec, două batoane de scorţişoară, aluat de foietaj (cumpărat), 3 legături de mărar, 250 g brânză Roquefort sau Blue Auvergne, 25 g nucşoară, 25 g scorţişoară, două ouă, 50 g miere, sare, piper.

Preparare: găteşte carnea de berbecuţ tocată cu ceapa (în uleiul de măsline) şi adaugă apoi batoanele de scorţişoară. Acoperă totul cu vin roşu şi lasă la fiert până e făcută carnea. Când e gata, se lasă la răcit şi apoi se pune la frigider 24 de ore. Apoi, carnea se amestecă bine cu mărarul tocat, nucşoara şi scorţişoara pulbere, sare şi piper.

Într-o tavă unsă cu grăsime (se poate folosi excesul de grăsime de la carnea gătită, unt sau untură) se întinde foietajul, care se unge cu ou bătut cu miere. Se adaugă compoziţia de carne. Se pun pe toată suprafaţa compoziţiei bucăţi de brânză mucegăită, apoi se acoperă cu foietaj.

Repetă operaţiunea - ou cu miere, carne, brânză. Deasupra, ultima foaie de aluat, unsă cu ou şi miere. Se bagă în cuptor la 180 de grade Celsius şi se lasă până se rumeneşte bine aluatul.

“Sugestia mea e să nu mâncaţi plăcinta caldă, e chiar mai gustoasă a doua zi! Puteţi s-o serviţi cu o salată verde şi un pahar de vin roşu sau puteţi pune peste plăcintă şi un sos de brânză”, ne sfătuieşte chef Florin Dumitrescu.

Kofta

FOA, «MasterChef», PRO TV

Ingrediente: 200 g pulpă miel, 200 g piept de miel, 200 g piept de pui, 50 g caşcaval maturat (cheddar), un ardei gras, o linguriţă de boia turcească, 5 g ghimbir proaspăt, o legătură de pătrunjel, sare de mare, 2 căţei de usturoi, beţe de frigărui.

Preparare: se ia carnea (de miel şi de pui) şi se toacă la cuţit, amestecând-o cu restul de ingrediente, tocate şi ele mărunt. Caşcavalul se rade. Se amestecă bine până când se obţine consistenţa dorită. Se formează carnea ca pentru chiftele şi se aşază pe beţe. Acestea se pun pe grătarul bine încins, până se rumenesc pe toate părţile.

“Reţeta de Kofta este foarte potrivită după câteva zile de friptură clasică de miel de Paşte, atunci când dorim să încercăm ceva diferit şi mai uşor. Se serveşte alături de o lipie caldă şi tzatziki. Vă asigur că reţeta va încânta inclusiv copiii”, susţine chef FOA.