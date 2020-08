FSLI ameninţă cu boicotarea începerii anului şcolar dacă profesorii nu vor primi salarii mărite de la 1 septembrie

Potrivit FSLI, Guvernul României a propus, prin ordonanţă de urgenţă, să nu mai fie acordate majorările salariale prevăzute de lege. Asta în pofida faptului că înalţi demnitari din Guvernul României au afirmat că, în Legea bugetului de stat pentru anul 2020, sunt cuprinse sumele necesare pentru această majorare.



"Cu două săptămâni înainte de începerea anului şcolar 2020-2021, Guvernul României propune, prin OUG privind rectificarea bugetară, să nu mai fie acordate majorările salariale prevăzute de lege, măsură care reprezintă o grea lovitură pentru cadrele didactice. Conform legislaţiei în vigoare, personalul didactic ar fi trebuit să primească, de la 1 septembrie 2020 o creştere salarială medie de 14%, care ar fi însemnat o suplimentare a venitului net cu aproximativ 300 de lei. Chiar şi această majorare salarială nu ar fi adus nivelul salariilor la cel îndreptăţit, având în vedere importanţa muncii prestate, asta pentru că Legea nr.153/2017 poziţionează personalul didactic mult prea jos în grila de salarizare", se precizează în comunicat.

Citeşte şi Sindicatele din Educaţie AMENINŢĂ cu sabotarea deschiderii anului şcolar

FSLI îşi exprimă indignarea faţă de decizia Guvernului de a amâna această creştere salarială, cu atât mai mult cu cât înalţi oficiali au anunţat că această creştere este prevăzută în legea bugetului de stat.



"Considerăm că este o mare greşeală şi o dovadă de lipsă de respect faţă de colegii noştri, mai ales în condiţiile în care cu toţii au depus o muncă fără precedent pentru a asigura tuturor elevilor şanse egale la educaţie, în condiţiile speciale, provocate de noul Coronavirus. Amintim că pe durata semestrului al II-lea al anului şcolar trecut, efortul fizic şi intelectual al cadrelor didactice a fost foarte mare, în condiţiile în care şcoala s-a făcut online, efort care va creşte în anul şcolar viitor. De asemenea, atragem atenţia că personalul din învăţământ va fi supus unui risc major de contaminare cu COVID 19, ţinând cont că şcoala se va face faţă în faţă cu elevii", mai spun sindicatele.



Potrivit acestora, nemulţumirea angajaţilor din educaţie este foarte mare, aceştia fiind dispuşi chiar să boicoteze începutul de an şcolar.



"Prin urmare, cerem Guvernului să renunţe la această decizie de a nu acorda majorarea salarială, întrucât semnalele pe care le primim din rândul colegilor noştri arată faptul că este foarte posibil ca deschiderea noului an şcolar să fie pusă sub semnul întrebării, dacă nu vor fi acordate creşterile salariale anunţate", spun reprezentanţii sindicatelor.

Citeşte şi LOVITURĂ grea pentru dascăli înaintea noului an şcolar. Creşterea salariilor, prevăzută la 1 septembrie, amânată pentru 2021

Simion Hăncescu, preşedinte FSLI, le aminteşte guvernanţilor că toţi angajaţii au fost solidari şi s-au implicat în buna desfăşurare a procesului de învăţământ, în perioada pandemiei, astfel încât elevii să nu aibă de suferit, să fie încheiată situaţia şcolară a fiecărui elev şi să fie susţinute examenele naţionale.



"Chiar dacă ne-am temut pentru noi şi pentru familiile noastre, pentru elevi şi pentru familiile lor, nu am lăsat garda jos şi ne-am implicat în toate activităţile solicitate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Acum, când e rândul cadrelor didactice să îşi primească drepturile, sunt pur şi simplu lăsate în aşteptare, pentru că înaintea lor sunt alţii care contează sau pentru că altele sunt priorităţile bugetare", a susţinut liderul FSLI.



Potrivit proiectului de rectificare bugetară publicat joi de Ministerul Finanţelor, măsura de aplicare devansată a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ, potrivit prevederilor art.38 alin.(41) lit.c) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se va aplica de la 1 septembrie 2021.