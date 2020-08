Fuziunea USR şi PLUS, aprobată cu votul a peste 84% dintre membrii forurilor de conducere din ambele partide

Rezultatul votului de la congresul organziat online a fost anunţat de către preşedintele USR, Dan Barna. Din totalul de 2.625 de voturi exprimate, 2.222 au fost în favoarea fuziunii , reprezentând 84.65%. De asemenea, au fost 328 voturi împotrivă (12,5%) şi s-au înregistrat şi 75 de abţineri (2,86%).

„Este un rezultat istoric şi este un pas istoric pentru ceea ce înseamnă şi va însemna USR-PLUS pentru istoria politică a României în lunile şi anii următori. (...) Practic cu 85% membrii USR şi PLUS au decis să meargă mai departe ca USR-PLUS, ca un partid care va marca viitorul României în perioada următoare”, a declarat Dan Barna la finalul Congresului.

„Congresele USR şi PLUS au decis prin vot ca cele două partide să devină unul singur. De astăzi suntem un singur partid, mai mare, mai puternic, pregătit să câştige alegerile şi să guverneze la nivel local şi naţional. Am decis să facem acest pas pentru că suntem la fel, cu oameni oneşti şi competenţi, şi toţi ne dorim o Românie modernă.Pentru membrii noştri, pasul de astăzi înseamnă că vor avea alături forţe noi în demersurile lor de a aduce prosperitatea în comunităţilor lor.Pentru România, fuziunea USR PLUS înseamnă continuarea schimbării pe care am început-o în urmă cu patru ani în Parlament şi o viitoare guvernare cu oameni capabili să pună România pe calea dezvoltării”. au anunţat şi cele două formaţiuni politice pe Facebook.