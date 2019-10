Articol publicat in: Life

Gabriela Cristea, în DOLIU. Un concurent de la "Te iubesc de nu te vezi!" A MURIT

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Gabriela Cristea a primit o veste devastatoare. Unul dintre concurenții de la "Te iubesc de nu te vezi!" a murit! Gabriela Cristea și-a stăpânit cu greu lacrimile, în timpul emisiunii, în momentul în care a aflat că Nicu a murit. Gabriela Cristea, revenire spectaculoasă în TV. Va prezenta o emisiune de tip "Big Brother" "Duminică l-am internat pe Nicu, nu era așa grav...astăzi la ora 6 a murit... pur și simplu, nu ne explicăm nicicum. Asta e viața... doctorii au spus că oricum era spre sfârșit, oricum ar fi fost, nu am ce să spun mai mult. Familia nu este de acord să mai fie difuzat și o să vorbim foarte puțin... Ce să facem, am fost acolo, l-am văzut, nu era schimbat la față, zici că trăiește. Am vorbit azi-dimineață cu el și mi-a zis să vin neapărat la spital, dar am ajuns târziu, la 7, fiica lui a fost acolo și a văzut când a murit, eu nu am apucat să văd. În orice caz, atât i-a fost, e foarte greu", a spus, în timpul emisiunii, Elena, cea care i-a fost alături lui Nicu timp de două luni. loading...

