Gabriela Firea, atacată de afirmaţiile lui Nicuşor Dan: "Am vrut să sparg televizorul cu pantoful"

"Toată luna de campanie am avut mult calm și mă și gândesc de unde l-am avut. Aseară am vrut să sparg televizorul. Am vrut să iau un pantof, că tot mi s-a reproșat că sunt femeie. Am vrut să sparg televizorul, cu pantoful. Nu se poate, este peste puterea oricui de înțelegere.

Să spui trei luni de zile că în momentul în care ajungi primar general rezolvi pentru că ai o soluție minune și nimeni nu va mai suferi din cauza apei calde, traficului, poluării, se vor găsi soluții minune pentru toate problemele și în primul interviu acordat imediat după anunțarea rezultatului, să revii la realitate", a declarat Gabriela Firea la Antena3.

Gabriela Firea, anunţ de ultimă oră! "Vom face contestaţie. Există semne că rezultatul nu este întocmai cu realitatea"