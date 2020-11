Gabriela Firea: Am fost sabotată! Am primit ameninţări că o să văd ce-o să păţesc în campanie. Cetăţenii au fost întorşi împotriva mea

Gabriela Firea spune că a fost ameninţată şi sabotată şi că sabotajul s-a produs "apăsând pe un buton".

"Am primit ameninţări că o să vezi ce o să păţeşti în campanie. Printr-un singur buton, ce se transmite de la CET poate fi cu o presiune mai mare sau mai mică, într-o cantitate mai mare sau mai mică. Acesta a fost sabotajul. S-a urmărit ca cetăţenii să se supere pe mine. Au fost sfătuiţi să iasă la vot pentru că n-au apă caldă", spune Gabriela Firea.

Fostul edil spune că a încercat să rezolve problema apei calde discutând la Guvern, la Ministerul Energiei, dar că nu s-a dorit o rezolvare a problemei.

Citeste si Firea: "Ca primar, mi-am asumat prea multe proiecte concomitent. Lipsa banilor şi legea achiziţiilor publice au îngreunat procedurile"

"Conductele de termoficare au 50-60 de ani. Din păcate, pentru mulţi primari generali, acestea nu au fost priototate, banii indreptandu-se către alte proiecte. Se considera că banii pentru reabilitarea reţelei de termoficare sunt bani aruncaţi. A fost o mare greşeală pentru că această reţea s-a degradat.

Am văzut declaraţii ale unor politicieni tineri, că au intrat în politică pentru a avea apă caldă. Producerea agentului termic nu ţine de Primăria Capitalei, ci de Ministerul Energiei. Mai exact de ELCEN, care este în subordinea Ministerului Energiei. Am formulat multe adrese, la premier, la Guvern, la Ministerul Energiei, am semnalat problema cu ELCEN şi am solicitat un reglaj. Nu s-a dorit acest lucru", acuză Gabriela Firea.

O altă componentă a sabotajului despre care vorbeşte Gabriela Firea a fost creşterea nivelului de poluare din Capitală, de care s-ar face vinovate tot CET-urile.

"În aprilie, când aproape nimeni nu circula, au fost câteva zile cu poluare extremă. Acea poluare era de la CET-uri, se ardea păcură pentru că aceasta e mai ieftină şi, de regulă, se fac stocuri de păcură. Au folosit-o pentru a menaja gazul. Au consumat păcura intenţionat pentru a polua oraşul.

E greu sa fii primar intr-un oraş care depinde de ministere şi să fii sabotat. I-am solicitat, spre exemplu, Ministerului Mediului să ia măsuri legate de gropile de gunoi de lângă Bucureşti, dar nu s-a dorit. Domnul ministru ieşea şi spunea că în Bucureşti "pute". Păi cine-l oprea să trimită Garda de mediu care era în subordinea lui şi să verifice nivelul de poluare?", adaugă fostul edil.