Gabriela Firea FURIOASĂ după demiterea doctorului Streinu-Cercel: "Suntem normali (la cap)? Şi, în fond, cu ce a greşit?"

"Prin razbunare nu se va inventa vaccinul anti-covid! Si nici nu se va limita raspandirea virusului. Intr-o vreme in care toti specialistii trebuie sa fie ascultati si sustinuti (nu avem asa multi!), ne rafuim cu ei si ii ducem in malaxorul politic. Suntem normali (la cap)? Nu putem ingropa securea razboiului politic dement macar cat sufera toata tara, toata planeta?

Si, in fond, cu ce a gresit? S-a dovedit a fi o minciuna confectionata cea despre carantinarea tuturor persoanelor de peste 65 de ani la hotel.

Documentul din februarie se referea la seniorii care nu au familie si prieteni care sa-i aprovizioneze cu medicamente si alimente.

Iar in privinta proiectului privind testarea pe scara larga a ceratenilor, unde e vina? Toate tarile aplica, deja, astfel de solutii medicale. Sunt utile, necesare, chiar vitale. As fi iesit in apararea oricarui medic nedreptatit. Sunt curioasa cati vor reactiona la aceasta situatie fara nicio logica.", a scris pe Facebook Primarul General al Bucureştiului.

