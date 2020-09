Gabriela Firea: Victor Ponta vrea să fie preşedintele ţării. Îl incomodam foarte mult

"Ne-am dorit foarte mult o alianţă în Bucureşti PSD, PRO România, ALDE, PP-ULS. Din păcate, din motive care nu ne pot fi nouă imputate, nu am mai făcut o astfel de alianţă. Cred că artizanul distrugerii aliantei de centru stânga în Bucureşti este domnul Ponta, cel care urmează o carieră politică personală, doreste sa fie preşedintele ţării. Îl incomodam foarte mult şi pe dumnealui, nu doar pe Nicuşor Dan, dacă aş fi câştigat Primăria Capitalei pentru că se spune că Primăria Capitalei este o trambulină pentru prezidenţiale. Am precizat că eu nu vizez să am o carieră politică in sensul candidaturii la prezidentiale şi că mi-as fi dorit să aduc o contribuţie importanta la rezolvarea problemelor din Bucureşti", a spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea a anunţat că se va bate în continuare pentru Bucureşti din postura de parlamentar şi că nu va fi precum Nicuşor Dan care la fel cum a chiulit din Consiliul General, a chiulit şi în mandatul de parlamentar.

„Eu o să mă bat în continuare pentru Bucureşti din postura de parlamentar. Voi fi un parlamentar activ, nu ca domnul Nicuşor Dan, care aşa cum a chiulit din Consiliul General, aşa a chiulit şi în mandatul de parlamentar. Avem câteva idei de legi cu care să mergem în Parlament. Faptul că unii dintre noi nu mai sunt primari nu înseamnă că nu ne vom implica. Dincotră ne vom implica mai mult", a declarat Gabriela Firea marţi la sediul PSD.

Marcel Ciolacu a declarat că şi-ar dori ca Gabriela Firea să candideze pentru o funcţie în Parlamentul României şi să rămână în linia întâi a PSD.

„Mi-aş dori ca doamna Gabriela Firea să candideze pentru un post în Parlamentul României. Consider că doamna Gabriela Firea trebuie să fie în linia întâi a PSD. Rezultatele bune ale PSD se datoarează şi în mare măsură doamnei Gabriela Firea", a afirmat Ciolacu.

