George Burcea, primele declaraţii după ce a aflat din presă că Andreea Bălan a ajuns la spital: "Nimeni nu îmi răspunde la telefon"

Bărbatul vrea să ştie ce se întâmplă cu mama fetelor lui şi mărturiseşte că speră ca Andreea să fie bine şi să nu aibă probleme grave de sănătate.



„Eu de când am ieșit din carantină încerc să dau de Andreea, doar că absolut nimeni nu-mi răspunde la telefon. Am sunat-o și pe mama ei, am sunat și bona, m-am plimbat prin fața porții, am sunat chiar de acolo. Problema e că nimeni nu mi-a răspuns, i-am scris și Andreei Antonescu, tuturor. Nimeni nu a vrut să-mi zică nimic.

Eu am insistat pentru a-mi vedea fetele. Ultima dată când am vorbit, mi-a zis să îmi fac testul covid după ce ies din carantină, fără test nu mă primește și cam atât. Apoi nu mi-a mai răspuns, am aflat din presă, la rândul meu, ce s-a întâmplat, nu știam nici că a fost operată, nici că se simțea rău.

În continuare încerc să dau de cineva care să îmi comunice și mie situația. Sper ca Andreea să fie bine și să nu aibă o problemă foarte gravă de sănătate', a declarat George Burcea pentru FANATIK, după ce a aflat că Andreea Bălan a ajuns la spital.

Războiul dintre George Burcea şi Andreea Bălan este departe de a se fi încheiat. Actorul a făcut noi declaraţii acide, la Ferma, despre mama fetiţelor sale. Totul a plecat de la Andreea Antonescu, căreia i-a spus în faţă că nu i-ar da imunitatea, dacă ar avea-o.

"Cu ce o afectează pe fosta mea soție dacă o dau afară pe Andreea Antonescu? Dacă vreau să-i fac rău soției mele, îi fac ei… nu-i fac Andreei Antonescu, că Andreea nu simte nimic. Sincer, dacă aș avea imunitatea aia, nu ți-aș da-o ție, crede-mă, pentru că au muncit și au făcut foamea aici.

Da, doar că ele două formează un întreg. Din orgoliu, aș da imunitatea altei persoane. Eu cu tine nu am venit să mă cert, Andreea. Ai crezut că eu te-am atacat și ai vrut tu să mă ataci pe mine… Nu vreau să mă bag cu Andreea Bălan sau cu Andreea Antonescu, în certuri, pentru că știu în ce zone duc anumite scandaluri. Mi-a zis că nici în 20 de ani nu o să fac banii ei", a spus George Burcea la Ferma.