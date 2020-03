George Burcea, declaraţii despre divorţ: "Nu aș dori să simt marginea căsniciei și nici ca toți factorii externi să ne strice fami"

În 2015, înainte de a o cunoaşte pe Andreea, George a acordat un interviu în care a forbit despre femeia ideală şi despre căsnicie.

„Visez la femeia pe care să o iubesc și care să mă iubească, să o respect și să mă respecte, să îi aduc și să îmi aducă bucurie. Orice femeie este specială indiferent de fizic sau de gradul de intelectualitate. Femeia este cea mai frumoasă lucrare a lui Dumnezeu.”, a declarat Burcea pentru blogul lamargineacasniciei.wordpress.com.

“Visez la o căsnicie cu multă liniște, dragoste, înțelegere, respect, devotament, muncă și, bineînțeles, câțiva copii. Nu aș dori să simt marginea căsniciei și nu aș dori ca toți factorii externi să ne strice sau să ne tulbure ceea ce noi, oamenii, visăm de mici: familia. Cred în lucruri perfecte. De ce nu ar fi așa și o căsătorie?

Cred că trebuie doar să ai încredere și să îți dorești cu adevărat. Nu regret nimic din tot ce am facut și am trăit până acum. Consider că toate lucrurile pe care le-am trăit au fost benefice pentru a ajunge în punctul în care sunt astăzi, iar astăzi sunt un om fericit. Faptul că nu m-am pierdut este cea mai bună alegere. Este foarte ușor să te pierzi și foarte greu să lupți (dacă nu ești puternic)”, a mai spus George Burcea.

„Când iubești uiți de toate greutățile și problemele, iar viața este mai frumoasă. Fără iubire viața ar fi ca o cameră obscură. Da, poți uita de tine și chiar este recomandat să faci acest lucru atât timp cât îți asumi uitarea, însă nu pot spune că te poți pierde ca om. Cred că fiecare poveste de dragoste pe care o trăiești îți aduce lucruri bune sau cel puțin ar trebui să extragem noi doar lucrurile bune și frumoase. Nu există să te pierzi într-o relație, ci există modificarea ta interioară și creșterea ta ca viitor om.”, a mai mărturisit George.

Andreea Bălan a fost la un pas de moarte în urmă cu un an

"Nimic nu se poate întâmpla mai rău decât să te îmbolnăveşti şi să ai o asemenea cumpănă. Toate celelalte experienţe pe care le-am avut înainte sau le am acum, pălesc în faţa unei probleme de sănătate. Este foarte greu ceea ce se întâmplă acum, dar cel mai greu lucru pe care l-am trăit a fost stopul cardiac. A fost o traumă fizică, am pierdut ceva din mine", susţine Andreea Bălan.