GERMANIA - SPANIA 1-0 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Derby în Liga Naţiunilor

GERMANIA - SPANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. A doua editie a Ligii Natiunilor debuteaza cu un meci de vis. Germania o va infrunta pe Spania, intr-o partida de la ora 21:45. Anul trecut, cand competitia a inceput toate campioanatele interne erau in desfasurare. Acum, majoritatea competitiilor puternice sunt in faza pregatirilor. Doar in Franta competitia interna a inceput. Cel doua foste campioane mondiale fac parte din grupa 4 a diviziei A, langa Ucraina si Elvetia. In ultimul meci oficial disputat direct, ibericii s-au impus cu 1-0, in semifinala campionatului Mondial din 2010.